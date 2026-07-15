انخفاض غير متوقع لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال يونيو

سجلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تراجع غير متوقع في شهر يونيو الماضي، في مؤشر جديد على انحسار الضغوط التضخمية قبل التصعيد الأخير الذي شهده الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.3% الشهر الماضي، وذلك بعد ارتفاع معدّل بالخفض بلغت نسبته 0.6% في مايو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا استقرار المؤشر دون تغيير، مقارنة بالزيادة المعلنة سابقاً في مايو بنسبة 1.1%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو، مقارنة بزيادة بلغت 6.0% في مايو.

وجاء هذا التراجع الشهري مدفوعاً بإنخفاض أسعار السلع بنسبة 1.4%، وهو الهبوط الأكبر من نوعه منذ يوليو 2022، متأثرة بتراجع حاد في تكلفة منتجات الطاقة بنسبة 6.4%.

و انخفضت أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة 0.6%، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت أمس الثلاثاء عن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في يونيو، وهو أكبر تراجع منذ أبريل 2020، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في مايو. وأدى هذا الانخفاض، الذي يعود بشكل أساسي إلى تراجع أسعار الطاقة، إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.5% مقارنة بـ 4.2% في مايو.

ويراقب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحديد مدى اقترابه من هدفه للتضخم البالغ 2%.

وقبل صدور بيانات أسعار المنتجين اليوم، تشير تقديرات الاقتصاديين إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة) قد ارتفع بنسبة 0.2% في يونيو، بعد زيادة بلغت 0.3% في مايو. ويعادل ذلك زيادة سنوية بنسبة 3.3% للتضخم الأساسي، مقارنة بـ 3.4% في مايو.

وفي الأسواق المالية، تتوقع الأوساط الاقتصادية أن يبقي المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 3.50% إلى 3.75% هذا الشهر. ومع ذلك، لا يزال المتعاملون يرجحون إمكانية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

يُذكر أن التضخم كان قد سجل آخر قراءة له تحت مستوى 2% في أوائل عام 2021. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، كيفن وارش، قد صرح أمام المشرعين أمس الثلاثاء بأن البنك المركزي "لن يتسامح مع استمرار بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة".