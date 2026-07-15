تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة العامة المصرية وذلك بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وانطلاقًا من توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، وحرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمى على تيسير الإجراءات على أبنائنا طلاب شهادة الثانوية العامة، تقرر إتاحة التسجيل الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 17/7/2026، على أن تبدأ اختبارات القدرات بالكليات يوم الأحد الموافق 19/7/2026، ويستمر التسجيل وحجز الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 6/8/2026.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

1- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

2- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (العاصمة – دمياط - بنها- بني سويف – طنطا- دمنهور).

3- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة العاصمة.

4- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة العاصمة.

5- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6- كليات علوم الرياضة.

وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت: https://tansik.digital.gov.eg

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت:

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علوم – رياضيات – أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة به.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات مع العلم بأن قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لثلاثة أيام متتالية.

- يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الإئتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

- لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.

- يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة، كما تلتزم ايضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات، ويتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

- يجوز للطالب تأجيل الأختبار من خلال الكلية المعنية لتعارض أكثر من امتحان وذلك خلال المواعيد المقررة والمحددة فقط.

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكليات:

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2- عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات علوم الرياضة والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للطلاب الراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية المتقدمة نظام (5) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول.

ويمكن الدخول على هذا الرابط لعرض دليل الطالب لاختبار القدرات 2026 : https://bit.ly/4ylHkzc أو مسح الباركود المرفق.

ويمكن معرفة أماكن اختبارات القدرات من خلال الصور المرفقة.