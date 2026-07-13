وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس جامعة المنصورة بحضور محافظ الدقهلية ورئيس الجامعة

قنصوة يؤكد:

• تطوير التعليم العالي والبحث العلمي أولوية وطنية لدعم التنمية المستدامة

• توسيع الشراكات الدولية يعزز الحضور العالمي للجامعات المصرية

• ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل الابتكار إلى قوة دافعة للاقتصاد الوطني

محافظ الدقهلية: جامعة المنصورة صرح وطني رائد وشريك فاعل في تحقيق التنمية بالمحافظة

رئيس جامعة المنصورة: نمضي في تنفيذ رؤية تطويرية شاملة لترسيخ التميز الأكاديمي والمؤسسي

ترأس د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماع مجلس جامعة المنصورة، الذي عقد بمقر الجامعة، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ود.شريف خاطر رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس، وذلك في إطار متابعة جهود التطوير والتحديث بالجامعة، ودعم مسيرتها التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره للدور الذي تضطلع به جامعة المنصورة باعتبارها إحدى الجامعات المصرية العريقة، مشيدًا بما حققته من تطور في مجالات التعليم والبحث العلمي والخدمات الطبية والمجتمعية، وما تمتلكه من خبرات أكاديمية وبحثية وإمكانات بشرية تسهم في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وأكد قنصوة أن الدولة تضع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على رأس أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري للجامعات في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، ودعم مسارات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية من خلال أدوارها التعليمية والبحثية والمجتمعية المتكاملة.

ولفت الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة تطوير الأداء المؤسسي للجامعات وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، مشددًا على أهمية تطبيق أفضل الممارسات الإدارية، وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، ورفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة.

وأشار قنصوة إلى أن الوزارة تنفذ رؤية إستراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال التوسع في الشراكات الدولية، ودعم الحضور العالمي للجامعات المصرية، مؤكدًا أن التقدم في التصنيفات الدولية يعكس جودة التعليم والبحث العلمي وكفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز من قدرة الجامعات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

كما أوضح وزير التعليم العالي أن مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل تمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا استمرار تطوير البرامج الأكاديمية واستحداث تخصصات وبرامج بينية حديثة ترتبط بالوظائف المستقبلية واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية والتكنولوجية، بما يعزز جاهزية الخريجين وقدرتهم على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وشدد الوزير على أهمية تعظيم دور البحث العلمي والابتكار في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التكامل بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتفعيل مبادرة «من الجامعة إلى المصنع»، وإنشاء منظومة وطنية للبحث والتطوير والابتكار تضم بنكًا للتحديات الصناعية ووحدات لنقل وتسويق التكنولوجيا ومسرعات الأعمال وأودية العلوم والتكنولوجيا، كما أشار إلى إضافة مسار للترقيات العلمية قائم على اقتصاد المعرفة والابتكار إلى جانب المسار الأكاديمي الحالي، ودعم الأبحاث المرتبطة بالصناعة وتفعيل تحالفات الجاهزية التكنولوجية والتصنيعية والتسويقية، بما يسهم في تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات قابلة للتسويق، وتعزيز مساهمة الجامعات في مواجهة التحديات التنموية ودعم الصناعة الوطنية.

ومن جانبه، رحب اللواء طارق مرزوق بزيارة د.عبدالعزيز قنصوة لجامعة المنصورة، مؤكدًا أن الجامعة تمثل صرحًا أكاديميًا وطبيًا رائدًا ومنارة للعلم والمعرفة في إقليم الدلتا، وتسهم بدور محوري في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وتقديم خدمات تعليمية وصحية متميزة، فضلًا عن دعمها المستمر لجهود التنمية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية بما يخدم المواطنين ويعزز جهود التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد د. شريف خاطر أن الجامعة تواصل تنفيذ خططها التطويرية وفق رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بمختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية والطبية والإدارية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية والتحول إلى جامعة ذكية، وتحديث الخدمات التعليمية والبحثية والصحية، بما يوفر بيئة متكاملة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي، كما هنأ الوزير بمناسبة توليه مهام القائم بأعمال وزير الثقافة، مشيدًا بدعمه المتواصل للجامعات المصرية، ومؤكدًا استمرار الجامعة في تنفيذ مشروعاتها التنموية والتوسعية بما يواكب متطلبات التطوير والتحديث ويعزز دورها في خدمة المجتمع.