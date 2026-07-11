التعليم العالي: مستشفيات جامعة عين شمس تستقبل نحو 740 ألف مريض وتُجري أكثر من 7.4 مليون تحليل معملي خلال العام المالي

واصلت مستشفيات جامعة عين شمس أداء دورها الحيوي في تقديم خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة، محققةً مؤشرات أداء متميزة خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس كفاءة المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية ودورها في تقديم خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب رسالتها التعليمية والبحثية.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أن المستشفيات الجامعية تمثل إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الصحية في مصر، وتواصل أداء دورها في تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء المحققة خلال العام المالي 2025/2026 تعكس كفاءة منظومة العمل بالمستشفيات، وحرص الجامعة على مواصلة تطوير خدماتها الصحية بما يتوافق مع رؤية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، والتوسع في استخدام أحدث التقنيات الطبية، وتطوير البنية التحتية، ودعم الكوادر الطبية، بما يعزز كفاءة المستشفيات الجامعية وقدرتها على تقديم خدمات علاجية وتعليمية وبحثية متكاملة.

وأوضح رئيس الجامعة أن مؤشرات الأداء الصادرة عن إدارة التسجيل الطبي والإحصاء كشفت عن تحقيق معدلات متميزة في حجم الخدمات الطبية المقدمة، بما يعكس الإمكانات الطبية والبشرية التي تمتلكها المستشفيات الجامعية، وقدرتها على تلبية احتياجات المرضى من مختلف المحافظات.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية استقبلت 739,048 مريضًا بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، كما استقبلت 128,893 حالة حجز داخلي ويوم واحد، واستقبلت 34,033 حالة بالعنايات المركزة، وأجرت 31,351 عملية جراحية بمختلف التخصصات، إلى جانب 8,352 حالة ولادة طبيعية وقيصرية.

وأشار إلى أن المستشفيات نفذت 53,038 جلسة غسيل كلوي، وأجرت 7,621 منظارًا طبيًا، وقدمت 12,459 خدمة في مجال الطب النفسي واختبارات الذكاء، كما أجرت 5,867 إجراءً للقسطرة القلبية والمخية والوعائية.

وأضاف أن الخدمات التشخيصية شهدت إجراء 220,974 فحصًا بالأشعة التشخيصية والتداخلية، و78,529 فحصًا بالموجات فوق الصوتية والدوبلكس، وتقديم 89,944 خدمة لتخطيط القلب والإيكو، إلى جانب 20,191 خدمة للعلاج الطبيعي، و11,610 خدمات في السمعيات والتخاطب، وإجراء 3,852 دراسة لرسم المخ والأعصاب والعضلات.

وأوضح رئيس الجامعة أنه في مجال علاج الأورام، قدمت المستشفيات 18,819 جلسة علاج كيماوي، و9,574 جلسة علاج إشعاعي ومسح ذري، فيما سجلت المعامل الطبية وأقسام الباثولوجي أداءً متميزًا بإجراء 7,461,160 تحليلًا وفحصًا، إلى جانب تقديم 10,336 خدمة باثولوجية، بما يعكس الإمكانات التشخيصية المتطورة التي تتمتع بها مستشفيات جامعة عين شمس.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير المستشفيات الجامعية، من خلال تحديث البنية التحتية، ودعم التخصصات الدقيقة، والتوسع في استخدام التقنيات الطبية الحديثة، والارتقاء بالمنظومة العلاجية والتعليمية والبحثية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور على الأنور ، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، أن مؤشرات الأداء المحققة خلال العام المالي تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، وحرص المستشفيات الجامعية على تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأضاف أن المستشفيات تواصل تطوير خدماتها العلاجية والتشخيصية، والتوسع في التخصصات الدقيقة، وتحديث منظومة العمل بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور طارق يوسف ، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، أن ما حققته المستشفيات من مؤشرات يعكس تكامل الأداء بين مختلف المستشفيات والإدارات والوحدات الطبية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير الخدمات الطبية والتشخيصية، وتطبيق أحدث معايير الجودة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متميزة تلبي احتياجات المرضى