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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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سعر الدولار والريال السعودي والعملات اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات اليوم، الخميس 9 يوليو، حيث ترتفع عمليات البحث عن سعر الدولار اليوم وسعر الريال السعودي اليوم وسعر الدينار الكويتي وسعر الدرهم الإماراتي باعتبارهم الأكثر بحثاً وطلباً في مختلف البنوك والعمليات المصرفية.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 
 

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع. 


 

سعر الدولار في بنك مصر
 

سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع. 

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع. 


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
 

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك البركة
 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع. 


سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 48.84 جنيه للشراء، و48.94 جنيه للبيع.


سعر العملات الأجنبية اليوم في مصر الجمعة 24 أبريل.. هدوء مؤشرات السوق المصرفي - رجال الأعمال

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 156.47 جنيه للشراء، و161.42 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 157.36 جنيه للشراء، و161.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 158.62 جنيه للشراء، و141.42 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 155.04 جنيه للشراء، و159.46 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 156.83 جنيه للشراء، و161.26 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم - الوطن

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.16 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك مصر
 

بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.18 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.


 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
 

الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 3.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 

بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي
 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 13.15 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 13.15 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم السبت 28 -11-2020 في مصر -جريدة المال

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري مستوى 55.52 جنيه للشراء، و55.64 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى مستوى 55.59 جنيه للشراء، و56.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك مصر مستوى 56.59 جنيه للشراء، و56.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 56.59 جنيه للشراء، و56.78 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي 55.76 جنيه للشراء، و55.99 جنيه للبيع.

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