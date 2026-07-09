الخارجية الإيرانية: الاعتداءات الأمريكية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الاعتداءات الأمريكية في محافظات الجنوب وعلى جسرين للسكك الحديدية شرقا، معتبرة إياها جرائم حرب.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: “عازمون على الدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة أراضينا ومعاقبة المعتدين، ولن نسمح على الإطلاق بأن يؤثر عدم التزام واشنطن بالعهود وتنمرها على مصالحنا الوطنية”.

وأضافت: “الاعتداءات الأمريكية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللبندين الأول والخامس من مذكرة التفاهم”.



وبينت الخارجية الإيرانية أن اعتداءات أمريكا ذريعة لتبرير مواصلة عدم التزامها بمذكرة التفاهم، معربة عن استنكارها الشديد لتصريحات ترامب وغيره من المسئولين الأمريكيين ضد الشعب الإيراني.

