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إيران.. الحرس الثوري يعلن دك مواقع لجماعات إرهابية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران.. الحرس الثوري يعلن دك مواقع لجماعات إرهابية

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
محمود نوفل

كشف قائد القوة البرية لحرس الثورة الإيراني عن قيام حرس الثورة والجيش في خطوة استباقية بدك مواقع الجماعات الإرهابية التي كان قد جهزها الأمريكان وبمساعدة الإسرائيليين في جنوب شرق وشمال غرب إيران لشن هجوم على البلاد.
 

ومنذ قليل ،  أعلن الجيش الإيراني استهدافه بالطائرات المسيرة منظومة باتريوت في الكويت ورادارات الأقمار الصناعية في قطر ومستودعات الوقود التابعة للجيش الأمريكي في البحرين.

وقال الجيش الإيراني في بيان له “ جاء ذلك ردا على الهجمات الأمريكية ضد البلاد”.

وشدد الجيش الإيراني في بيانه على أنه  سيواصل وبكل قوة، ومن دون أي شروط، منع تحقيق أهداف وأطماع الرئيس الأمريكي الأخرق، وسندافع عن القيم العليا للثورة الإسلامية حتى تحقيق النصر النهائي.


وفي وقت لاحق ، أفادت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، بأن 8 من أفراد الجيش الإيراني قتلوا في هجمات أمريكية استهدفت المناطق الجنوبية من إيران.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن الضحايا كانوا من القوات الجوية والبحرية، وقتلوا جراء غارات شنت في مدينتي بندر عباس وبوشهر.

حرس الثورة الإيراني الجيش الإيراني منظومة باتريوت الكويت البحرين

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