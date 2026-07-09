قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاعات الكويتية تعترض وتدمّر 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيّرة
إسعاف 4 طالبات.. انخفاض سكر وضغط وحالات نفسية بين طالبات امتحان فيزياء الثانوية العامة بالدقهلية
بقرار جمهوري.. الرئيس السيسي يعين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيساً لهيئة إدارة الأزمات والطوارئ
محمد صلاح يقترب من أتلتيكو مدريد.. مفاجأة يكشفها ناقد رياضي
مصر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
بعد ساعات ..البنك المركزي يقرر مصير سعر الفائدة اليوم الخميس
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد|درجاتك هنا
الثانوية العامة 2026.. إصابة طالب بأزمة قلبية بإحدى لجان الدقهلية
الخارجية الإيرانية: الاعتداءات الأمريكية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة
الرئيس السيسي يعيّن الفريق محمد ربيع رئيسًا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ
الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بترقية اللواء محمد عبد الرحمن ربيع إلى رتبة الفريق
قرار جمهوري بترقية اللواء محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع إلى رتبة الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في البحرين من جديد والداخلية تدعو الجميع إلتزام الهدوء

البحرين - علم
البحرين - علم
محمود نوفل

أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار داعية جميع المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن.

ومنذ قليل ، أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وفي بيان لها ، أوضحت القيادة العامة أنها وبإرادةٍ صلبة وجاهزيةٍ قتالية عالية، تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين حيث اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم الخميس 9 يوليو 2026م.

وشددت القيادة العامة على إن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

كما أهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فوراً.

وتؤكد القيادة العامة إن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة المواطنين والمقيمين كافة.

وأوضحت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

الداخلية البحرينية قوة دفاع البحرين إيران صفارات الإنذار في البحرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

هيثم حسن

خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

الدواجن والبيض

هبوط البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

ترشيحاتنا

جانب من المطبوعات

مركز سلام لدراسات التطرف يطلق حزمة من المطبوعات العلمية لدعم جهوده في مواجهة التطرف

الجامع الازهر

الأزهر: لم يثبت تاريخيا إحراق صلاح الدين الأيوبي لمكتبة القصر الفاطمية أو قطع نسل الفاطميين

الصدقة

هل يجوز إخراج الصدقة بنية الشفاء أو تحقيق أمنية؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

جهز ورقك لشقق الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد