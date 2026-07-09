البحرين تعلن إحباط هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من التصدي واعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أن قواتها تعاملت مع التهديدات بكفاءة عالية وفي إطار الجاهزية الدفاعية المستمرة لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت القيادة العامة، في بيان رسمي، أن الهجمات نُفذت باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، معتبرة أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

كما دعت المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة قد تكون من مخلفات الهجمات، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة، مشيرة إلى أن وحدات هندسة الميدان على أهبة الاستعداد للتعامل الآمن مع أي مخلفات عسكرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري تشهده منطقة الخليج، حيث أعلنت البحرين والكويت سابقا نجاح دفاعاتهما الجوية في اعتراض هجمات استهدفت مجاليهما الجويين، وسط حالة استنفار أمني ورفع درجات الجاهزية العسكرية.

كما صدرت إدانات خليجية وعربية للهجمات، مع دعوات إلى وقف التصعيد وتجنب اتساع دائرة المواجهة بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتواصل السلطات البحرينية متابعة الموقف ميدانيًا، مؤكدة أن مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل بتنسيق كامل لضمان حماية الأجواء والمنشآت الحيوية، فيما شددت على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، وتجنب تداول الشائعات في ظل التطورات المتسارعة.