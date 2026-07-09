رويترز: رسائل للمواطنين والمقيمين بانتهاء التهديدات الأمنية في قطر

أفادت وكالة رويترز بأن السلطات القطرية أرسلت رسائل نصية إلى المواطنين والمقيمين، أكدت فيها انتهاء التهديدات الأمنية، وذلك عقب الإجراءات الاحترازية التي اتُّخذت على خلفية التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

ودعت السلطات الجميع إلى استئناف أنشطتهم بصورة طبيعية، مع التأكيد على استمرار الأجهزة المختصة في متابعة الأوضاع واتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وكانت قطر قد فعّلت منظوماتها الدفاعية والإجراءات الأمنية عقب استهداف قاعدة العديد الجوية، قبل أن تؤكد لاحقًا نجاحها في التعامل مع الموقف، وعدم وجود أي تهديدات أمنية تستدعي استمرار حالة التأهب.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد العسكري في المنطقة ومنع اتساع نطاق المواجهة.

