ترامب: سنرد بعشرين ضعفًا على أي اعتداء إيراني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد "بعشرين ضعفًا" على أي اعتداء إيراني يستهدف القوات أو المصالح الأمريكية، مشددًا على أن واشنطن لن تتهاون مع أي تصعيد جديد من جانب طهران.

وأضاف ترامب أن بلاده تمتلك القدرة والإرادة للرد بقوة على أي هجوم، مؤكدًا أن الهدف هو حماية القوات الأمريكية وحلفائها، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل تصاعد التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، عقب تبادل الضربات العسكرية واستهداف قواعد أمريكية في المنطقة، وسط تحذيرات دولية من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

