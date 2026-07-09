قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"مصر بتتكلم حرفي".. 450 عارضا يتحدون المنتجات المستوردة في الساحل الشمالي
أكسيوس عن مسئول أمريكي: سنصفع الإيرانيين قليلًا ليدركوا أننا لا نمزح
ترامب: سنرد بعشرين ضعفًا على أي اعتداء إيراني
إيران: استهدفنا قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت والجفير والشيخ عيسى بالبحرين
رويترز: رسائل للمواطنين والمقيمين بانتهاء التهديدات الأمنية في قطر
رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يُفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية
عودة الحرب.. واشنطن تقصف مدن إيرانية وطهران تستهدف قواعد أمريكية في الخليج
الفراخ وصلت كام.. صعود مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق
هبوط البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق
عامان على التشغيل.. ويقترب حلم امتلاك المفاعل النووي المصري على التحقيق
البحرين تعلن إحباط هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: سنرد بعشرين ضعفًا على أي اعتداء إيراني

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد "بعشرين ضعفًا" على أي اعتداء إيراني يستهدف القوات أو المصالح الأمريكية، مشددًا على أن واشنطن لن تتهاون مع أي تصعيد جديد من جانب طهران.

وأضاف ترامب أن بلاده تمتلك القدرة والإرادة للرد بقوة على أي هجوم، مؤكدًا أن الهدف هو حماية القوات الأمريكية وحلفائها، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل تصاعد التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، عقب تبادل الضربات العسكرية واستهداف قواعد أمريكية في المنطقة، وسط تحذيرات دولية من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
 

ترامب البحرين قطر الكويت ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

مباراة مصر والأرجنتين

مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

حقيقة تضامن منتخب المغرب مع حسام حسن بعد إشارة لا للعنصرية.

حقيقة تضامن منتخب المغرب مع حسام حسن بعد إشارة لا للعنصرية.. تفاصيل

المنتخب المصري

خاص.. طائرة المنتخب تعود على مدينة العلمين .. واستقبال رسمي في المطار

مشغولات ذهبية

الذهب يسقط من جديد.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الجوكر

الجمعة.. طرح الجزء الثاني من فيلم "الجوكر"

أشرف وحيد سيف و شقيقته الراحلة

موعد ومكان جنازة وعزاء إيمان وحيد سيف

فضل شاكر

صورة متداولة توثق أول ظهور لـ فضل شاكر برفقة نجله بعد قرار إخلاء سبيله

بالصور

لوك جذاب.. ليلة علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

ذكرى ميلاد محيي الدين عبد المحسن .. صاحب ملامح البراءة وأشهر أدوار الشر

محيي الدين عبد المحسن
محيي الدين عبد المحسن
محيي الدين عبد المحسن

لوك صيفي.. بوسي تثير الجدل بصورها

بوسي
بوسي
بوسي

لوك كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد