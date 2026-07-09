إيران: استهدفنا قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت والجفير والشيخ عيسى بالبحرين

أعلنت إيران أنها نفذت هجمات استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في كل من الكويت والبحرين، مؤكدة أن العمليات شملت قاعدة عريفجان وقاعدة علي السالم في الكويت، إضافة إلى قاعدة الجفير وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين.

وقالت السلطات الإيرانية إن هذه الضربات جاءت ردًا على الهجمات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن عملياتها العسكرية استهدفت منشآت وقواعد تستخدمها القوات الأمريكية في المنطقة.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من الولايات المتحدة أو السلطات في الكويت والبحرين تؤكد تفاصيل هذه المزاعم أو حجم الأضرار المحتملة، فيما تتابع الجهات المختصة تقييم الموقف وسط استمرار التوتر العسكري في المنطقة.

وتشهد منطقة الخليج تصعيدًا متسارعًا عقب تبادل الضربات بين واشنطن وطهران، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية إلى ضبط النفس وتجنب اتساع رقعة المواجهة.

