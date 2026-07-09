قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعى صاحبه ملاحقة الأمن له دون وجه حق
ضربات أمريكية تستهدف مدينة إيرانشهر جنوب شرقي إيران
بعد الجدل التحكيمي.. مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل ضد فيفا ويطالب بلجنة تحقيق دولية
شوبير: موسيماني نصحني باحتراف مصطفى.. لكن الخطيب رفض
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم
حكم الشرع في الطلاق المعلق وهل يقع؟ دار الإفتاء تجيب
عقب ارتفاعه 90 قرشا.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن في البنوك
كيف يسهم قانون «مستقبل مصر» في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030؟
استعدادات مُكثفة من «التضامن» لموعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
مسئول أمريكي: قوات البحرية شاركت في الضربات التي استهدفت إيران الليلة الماضية
ترامب: إذا هاجمت إيران الملاحة مجدداً فستواجه ضربات أشد قوة
البحث متواصل عنهما.. انهيار حفرة على مسن وابنته داخل حظيرة ماشية بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد| المحافظ تترأس لجنة اختبار المتقدمين.. والسيطرة على حريق قرية القصر بالداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

لاختيار عدد من مديري العموم بالديوان العام..
محافظ الوادي الجديد تترأس لجنة اختبار المتقدمين

ترأست السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لجنة اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام لعدد من الإدارات العامة بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسادة أعضاء لجنة اختبارات القيادات التي تضم المستشار أحمد عبد الحليم المستشار القانوني للمحافظة، الأستاذة الدكتورة نجوى واعر عميد كلية التربية جامعة الوادي الجديد، والأستاذ الدكتور أحمد حسن الأستاذ بكلية التربية جامعة الوادي الجديد، والأستاذ أحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة.

وصرّحت المحافظ أنّه قد سبق الإعلان ديسمبر الماضي عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لشغل (٣) وظائف إدارات عامة بديوان عام المحافظة، شملت الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية (التخطيط والمتابعة).

وأضافت أنّه تم الانتهاء من المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين المستوفين للشروط والبالغ عددهم (٨) متقدمين من داخل المحافظة وخارجها، بمشاركة اللجنة المُشكّلة للوظائف القيادية، وذلك لتقييم واختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتطوير منظومة العمل المحلي وفقًا لمعايير الاختيار والكفاءة التي وضعتها اللجنة والتي تضم معايير عامة طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، والمعايير الفنية والتخصصية حسب طبيعة كل وظيفة، والجدارات القيادية والشخصية والقيم المؤسسية.

محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق قرية القصر بالداخلة ... ونجاح جهود الإخماد والتبريد

أكدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بمنطقة زراعية بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة، ونجاح جهود الإخماد والتبريد بالتنسيق بين قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمركز.

وأوضحت المحافظ أنه تم الدفع بتعزيزات إضافية شملت (3) سيارات إطفاء، و(2) خزان مياه، إلى جانب الخزان الاستراتيجي سعة (35) طنًا، فضلًا عن الاستعانة بسيارات المياه التابعة للوحدة المحلية لمركز الداخلة؛ لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، وسط متابعة ميدانية مستمرة من جميع الجهات المعنية.

وأضافت أن الجهات المختصة تواصل أعمال الحصر الدقيق للخسائر، والتي تشير التقديرات الأولية إلى تأثر نحو 50 فدانًا من الزراعات ونفوق 19 رأسًا من الماشية، مع استمرار الوقوف على أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتفقد أعمال إزالة المخلفات الزراعية بقرية ذخيره


تفقد حامد الشيخ رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد أعمال إزالة المخلفات الزراعيه المتراكمة بجوار المنازل مما تسبب خطر داهم علي المواطنين في حالة اشتعال حرائق وكونها مأوى  للعقارب والمصابين.
  وكان رئيس المركز قد وجّه بالدفع بالمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال الإزالة، مع سرعة رفع المخلفات والتعامل الفوري معها، بما يضمن الحفاظ على البيئة والحد من أي آثار سلبية قد تنتج عن تراكمها، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لشكاوى واحتياجات المواطنين.


يأتي ذلك في إطار توجيهات السيده حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة السيد الأستاذ حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط، تفقد سيادته أعمال إزالة المخلفات الزراعية المتراكمة والمجاورة للمنازل بقرية ذخيرة، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري للقرية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

مباراة مصر والأرجنتين

مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

أحمد حسن

570 ألف دولار.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

محمود مسلم

محمود مسلم لنشأت الديهي: نعيش أياما من الفخر بسبب الأوكتاجون وذكرى 30 يونيو وأداء المنتخب في كأس العالم

البابا تواضروس

العقل واليد والقلب.. البابا تواضروس يكشف عن 3 عطايا إلهية تصنع حضارة الإنسان

البابا تواضروس

البابا تواضروس للشباب: الأغنياء يشترون الوقت والكسلان يشتري التسلية.. إليك 4 خطوات للنجاح

بالصور

مي عمر بقميص منتخب مصر.. نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ«شمشون ودليلة»

مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي

بعد لقطة حسام حسن.. نجوم الفن يرفعون شعار لا للعنصرية دعمًا لمنتخب مصر

نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد