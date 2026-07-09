موجز أخبار الوادي الجديد| المحافظ تترأس لجنة اختبار المتقدمين.. والسيطرة على حريق قرية القصر بالداخلة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

لاختيار عدد من مديري العموم بالديوان العام..

محافظ الوادي الجديد تترأس لجنة اختبار المتقدمين

ترأست السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لجنة اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام لعدد من الإدارات العامة بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسادة أعضاء لجنة اختبارات القيادات التي تضم المستشار أحمد عبد الحليم المستشار القانوني للمحافظة، الأستاذة الدكتورة نجوى واعر عميد كلية التربية جامعة الوادي الجديد، والأستاذ الدكتور أحمد حسن الأستاذ بكلية التربية جامعة الوادي الجديد، والأستاذ أحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة.

وصرّحت المحافظ أنّه قد سبق الإعلان ديسمبر الماضي عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لشغل (٣) وظائف إدارات عامة بديوان عام المحافظة، شملت الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية (التخطيط والمتابعة).

وأضافت أنّه تم الانتهاء من المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين المستوفين للشروط والبالغ عددهم (٨) متقدمين من داخل المحافظة وخارجها، بمشاركة اللجنة المُشكّلة للوظائف القيادية، وذلك لتقييم واختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتطوير منظومة العمل المحلي وفقًا لمعايير الاختيار والكفاءة التي وضعتها اللجنة والتي تضم معايير عامة طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، والمعايير الفنية والتخصصية حسب طبيعة كل وظيفة، والجدارات القيادية والشخصية والقيم المؤسسية.

محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق قرية القصر بالداخلة ... ونجاح جهود الإخماد والتبريد

أكدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بمنطقة زراعية بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة، ونجاح جهود الإخماد والتبريد بالتنسيق بين قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمركز.

وأوضحت المحافظ أنه تم الدفع بتعزيزات إضافية شملت (3) سيارات إطفاء، و(2) خزان مياه، إلى جانب الخزان الاستراتيجي سعة (35) طنًا، فضلًا عن الاستعانة بسيارات المياه التابعة للوحدة المحلية لمركز الداخلة؛ لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، وسط متابعة ميدانية مستمرة من جميع الجهات المعنية.

وأضافت أن الجهات المختصة تواصل أعمال الحصر الدقيق للخسائر، والتي تشير التقديرات الأولية إلى تأثر نحو 50 فدانًا من الزراعات ونفوق 19 رأسًا من الماشية، مع استمرار الوقوف على أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتفقد أعمال إزالة المخلفات الزراعية بقرية ذخيره



تفقد حامد الشيخ رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد أعمال إزالة المخلفات الزراعيه المتراكمة بجوار المنازل مما تسبب خطر داهم علي المواطنين في حالة اشتعال حرائق وكونها مأوى للعقارب والمصابين.

وكان رئيس المركز قد وجّه بالدفع بالمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال الإزالة، مع سرعة رفع المخلفات والتعامل الفوري معها، بما يضمن الحفاظ على البيئة والحد من أي آثار سلبية قد تنتج عن تراكمها، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لشكاوى واحتياجات المواطنين.



يأتي ذلك في إطار توجيهات السيده حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة السيد الأستاذ حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط، تفقد سيادته أعمال إزالة المخلفات الزراعية المتراكمة والمجاورة للمنازل بقرية ذخيرة، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري للقرية.