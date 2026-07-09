ضربات أمريكية تستهدف مدينة إيرانشهر جنوب شرقي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القوات الأمريكية شنت ضربات استهدفت مدينة إيرانشهر الواقعة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.

وذكرت التقارير أن الضربات استهدفت مواقع داخل المدينة، دون أن تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.

وتأتي هذه الضربات في سياق التصعيد العسكري المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، عقب سلسلة من العمليات التي استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالقدرات الدفاعية الإيرانية، في وقت تؤكد فيه واشنطن أن عملياتها تهدف إلى تقويض القدرات التي تعتبرها تهديداً لقواتها ولأمن الملاحة في المنطقة.

وفي المقابل، توعدت إيران بالرد على الهجمات الأمريكية، مؤكدة أن قواتها ستتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أراضيها ومصالحها، وسط حالة استنفار عسكري تشهدها عدة محافظات إيرانية.

ويثير استمرار الضربات المتبادلة مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة في الشرق الأوسط، وما قد يترتب عليها من تداعيات أمنية واقتصادية، خاصة على حركة الملاحة الدولية وأسواق الطاقة العالمية.