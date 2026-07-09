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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بيرمي حجارة على العربيات.. ضبط عاطل يعاني من اضطرابات نفسية على صحراوي الإسكندرية

صاحب الواقعة
صاحب الواقعة
باسنتي ناجي

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حذر من شخص يقوم بإلقاء الحجارة على السيارات المارة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، مما أثار حالة من القلق بين قائدي المركبات.

الصفحة الرئيسية لوزارة الداخلية 

وبالفحص، تبين أن مركز شرطة وادي النطرون تلقى بلاغين من قائدي سيارتين ملاكي، أفادا بتعرض سيارتيهما للتلف بعد قيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة عليهما أثناء سيرهما بالطريق الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وعُثر بحوزته على عصا خشبية. كما كشفت التحريات أنه يعاني من اضطراب نفسي مزمن، وباستدعاء والده أكد أن نجله يتلقى العلاج بإحدى مستشفيات الطب النفسي، وقدم المستندات التي تثبت ذلك.

وقامت الجهات المختصة بإزالة الأحجار من الطريق لتأمين حركة المرور، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مع أخذ التعهد اللازم على والد المتهم بحسن رعايته.

طريق مصر اسكندريه الصحراوي الصفحة الرسمية لـ وزارة الداخلية وزارة الداخلية

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