بيرمي حجارة على العربيات.. ضبط عاطل يعاني من اضطرابات نفسية على صحراوي الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حذر من شخص يقوم بإلقاء الحجارة على السيارات المارة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، مما أثار حالة من القلق بين قائدي المركبات.

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وبالفحص، تبين أن مركز شرطة وادي النطرون تلقى بلاغين من قائدي سيارتين ملاكي، أفادا بتعرض سيارتيهما للتلف بعد قيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة عليهما أثناء سيرهما بالطريق الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وعُثر بحوزته على عصا خشبية. كما كشفت التحريات أنه يعاني من اضطراب نفسي مزمن، وباستدعاء والده أكد أن نجله يتلقى العلاج بإحدى مستشفيات الطب النفسي، وقدم المستندات التي تثبت ذلك.

وقامت الجهات المختصة بإزالة الأحجار من الطريق لتأمين حركة المرور، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مع أخذ التعهد اللازم على والد المتهم بحسن رعايته.