إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص بجرار زراعي بأسيوط | صور

أصيب 3 أشخاص، مساء الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعي أمام نادي العاملين بجامعة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي أمام نادي العاملين بجامعة أسيوط، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المستشفى.

وجرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، و حرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.