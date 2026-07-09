الخارجية تطور الخدمات القنصلية لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية للمصريين في الخارج، أن الوزارة تواصل تطوير منظومة العمل القنصلي بشكل مستمر، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، وتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم.

وقال الجوهري، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن التواصل مع الجاليات المصرية يمثل أولوية، حيث يتم العمل على رصد التحديات والمشكلات التي تواجه المصريين بالخارج، وبحث آليات التعامل معها وتقديم الحلول المناسبة.

توفير خطوط ساخنة

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت خلال العام الماضي خدمة الخط الساخن ضمن خطة تطوير الأداء القنصلي، وذلك من خلال مسارين، الأول عبر توفير خطوط ساخنة وخدمات للرسائل في جميع السفارات والقنصليات المصرية، بما يسمح للمواطنين بإرسال استفساراتهم ومتابعة الردود عليها بصورة أكثر سرعة وفاعلية.