الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعى صاحبه ملاحقة الأمن له دون وجه حق

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه صاحبه أن الأجهزة الأمنية تحاول القبض عليه وأنجاله دون وجه حق، وأنهم اضطروا إلى الهروب من منزلهم، مدعيًا أيضًا تلفيق قضايا لعدد من أهالي منطقة النهضة بالقاهرة.

ادعاءات غير صحيحة

وأوضحت الوزارة، بعد الفحص، أن تلك الادعاءات غير صحيحة، حيث تبين أن نجل صاحب الحساب سبق ضبطه في 3 أبريل الماضي وفق الإجراءات القانونية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وعُثر بحوزته على كيلو جرام من مخدر الحشيش وفرد خرطوش، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق، ولا يزال محبوسًا حتى الآن.

وأضافت الوزارة أن زوجة صاحب الحساب صادر بحقها حكم قضائي بالحبس لمدة 5 سنوات في قضية "استعراض قوة"، وأن الأجهزة الأمنية استهدفتها عدة مرات لتنفيذ الحكم، إلا أنها هاربة.

وأكدت الداخلية أنه تم ضبط صاحب الحساب، وهو عاطل وله معلومات جنائية، وبمواجهته أقر باختلاق الواقعة وتصوير ونشر الفيديو بهدف عرقلة جهود الأجهزة الأمنية ومنع تنفيذ الحكم الصادر ضد زوجته.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، فيما تتواصل الجهود لضبط زوجته المحكوم عليها الهاربة.