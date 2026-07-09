سنرد بقوة.. ترامب ينشر صورة لضربة أمريكية على طهران ويحذر إيران

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي صورة قال إنها توثق ضربة أمريكية استهدفت العاصمة الإيرانية طهران، مؤكداً أن العملية جاءت رداً على الهجمات التي اتهم إيران بتنفيذها ضد سفن في منطقة مضيق هرمز.

وأرفق ترامب الصورة برسالة حملت لهجة تحذيرية، قال فيها إن الضربة تمثل "ردنا على قصف إيران للسفن أمس"، مضيفاً أن أي تكرار لاستهداف الملاحة الدولية سيقابل برد عسكري "أشد قوة"، في إشارة إلى استعداد واشنطن لتوسيع عملياتها العسكرية إذا استمرت الهجمات على الممرات البحرية الحيوية.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، قالت إنها تهدف إلى تقويض القدرات التي تستخدمها طهران لتهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك عقب هجمات استهدفت سفناً تجارية في المنطقة.

وفي المقابل، توعدت إيران بالرد على الضربات الأمريكية، مؤكدة أن الهجمات لن تمر دون رد، بينما رفعت القوات الإيرانية مستوى الجاهزية العسكرية في عدد من المناطق، وسط استمرار تبادل التهديدات بين الجانبين.

ويثير التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران مخاوف دولية من اتساع نطاق المواجهة العسكرية، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب أمني فيه ذا انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

