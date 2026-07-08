رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة.. اعرف موقفك

يبحث المواطنون عن موقفهم بشأن البطاقات الجديدة تكافل وكرامة، حيث تستعد وزارة التضامن لصرف الدعم النقدي لعدد جديد من المتقدمين المقبولين في البرنامج، والذين سبق وتقدموا للانضمام والاستفادة من معاش تكافل وكرامة، ومع اقتراب صرف معاش شهر يوليو، يرغب الكثير من المتقدمين في معرفة موقفهم والاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة .

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الإجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن موقف طلبات الالتحاق بالبرنامج، حيث يمكن للمتقدم إدخال الرقم القومي عبر الرابط المخصص لمعرفة نتيجة الطلب هنــــــــــــــــا ، وفي حال القبول يتوجه لاستكمال الإجراءات واستلام البطاقة.

رابط الاستعلام عن المتقدمين الجدد في تكافل وكرامة

وأوضحت الوزارة، في منشور صادر عنها، أنّ المواطنين الذين سبق لهم التقدم للانضمام إلى البرنامج يمكنهم الاستعلام عن موقف طلباتهم فى تكافل وكرامة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص هنـــــــــــــا ، عبر إدخال الرقم القومي ثم الضغط على خيار «استعلام»؛ لتظهر نتيجة الطلب وما إذا كان المتقدم مستحقًا للدعم.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة تكافل وكرامة

أولا: الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيا: اختيار خدمة الاستعلام عن حالة طلب تكافل وكرامة أو خدمة الاستعلام عن الأسماء الجديدة المقبولة.

ثالثا: إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن والمكون من 14 رقمًا في المكان المخصص لذلك.

بعد ذلك يتم الضغط على زر استعلام أو عرض الحالة لبدء عملية البحث عن الطلب المسجل.

وبمجرد إتمام هذه الخطوات تظهر النتيجة الخاصة بالطلب، والتي توضح حالة الطلب بشكل دقيق سواء كان مقبولا أو قيد المراجعة أو غير مستوف للشروط المطلوبة.



صرف معاش تكافل وكرامة للمتقدمين الجدد

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» للمتقدمين الجدد المقبولين اعتبارًا من يوم 15 يوليو 2026، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تفعيل البطاقات الجديدة التي تم إصدارها للمستحقين في مختلف المحافظات.

موعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو.. هل توجد زيادة؟ الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2026 .. وخطوات التسجيل موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026 حقيقة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو 2026، من خلال منافذ الصرف المحددة بمختلف محافظات الجمهورية .

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعدادات اللازمة لموعد صرف الدعم النقدي الشهري "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو 2026 بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه حيث يبدأ الصرف منتصف الشهر الجارى.

زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو

لم تصدر حتى الآن أي قرارات بشأن زيادة قيمة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة»، خلال شهر يوليو 2026، حيث لن يوجد أى زيادة فى صرف المبالغ المقررة دون تغيير.

خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للراغبين في الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة إمكانية التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لمحل الإقامة، وتقديم المستندات المطلوبة لبدء إجراءات التسجيل، وذلك وفق الضوابط المنظمة للاستفادة من البرنامج.

وتبدأ إجراءات التقديم بتقديم عدد من المستندات الأساسية التي تساعد في دراسة حالة الأسرة والتحقق من استيفاء شروط الاستحقاق، تمهيدًا لفحص الطلب واتخاذ القرار بشأن قبوله أو استكمال البيانات المطلوبة.

وتشمل المستندات الأساسية عند التوجه إلى الوحدة الاجتماعية ما يأتي:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

شهادات ميلاد الأبناء.

قيد زواج أو طلاق بحسب الحالة.

تقرير طبي معتمد في حالات المرض أو الإعاقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على دعم تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأوراق التي يتعين على المتقدم تجهيزها قبل تقديم طلب الحصول على الدعم، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات ودراسة الطلب بصورة صحيحة.

وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو الآتي:

بطاقة رقم قومي سارية.

شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة.

وثيقة الزواج أو الطلاق بحسب الحالة الاجتماعية.

بيان قيد دراسي للأبناء من سن 6 إلى 18 عامًا.

التقارير أو الشهادات الطبية المعتمدة في حالات الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

خطوات تقديم شكوي او تظلم فى برنامج تكافل وكرامة

يمكنك تقديم تظلم لبرنامج تكافل وكرامة إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي المخصص للاستعلام والتظلمات: