الكرامة فوق أي منصب.. تامر عبد الحميد يعلن استقالته من قطاع الناشئين بالزمالك

أعلن تامر عبد الحميد "دونجا"، نجم الزمالك السابق، استقالته من منصبه بقطاع الناشئين بنادي الزمالك، مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء.

ووجه تامر عبد الحميد، رسالة- عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"- حملت إشارات قوية بشأن أسباب رحيله، كتب خلالها: “أتقدم باستقالتي من منصبي في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، بعد فترة تشرفت خلالها بخدمة هذا الكيان العظيم، الذي أعتز بالانتماء إليه، وأفخر بالعمل من أجله”.

وأضاف: "أتوجه بالشكر لكل من عملت معهم، وأتمنى لقطاع الناشئين وللنادي دوام التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة".

وأكد نجم الزمالك السابق أن المبادئ والكرامة تأتيان قبل أي منصب، قائلًا: "لقد تعلمت طوال مسيرتي أن الكرامة فوق أي منصب، وأن احترام النفس والمبادئ لا يقاس بأي مكاسب أو منصب، وسأظل مؤمنًا بأن العمل الشريف والإخلاص هما الطريق الحقيقي للنجاح".

ووجه رسالة قوية قال فيها: “أما خفافيش الظلام فأقول لهم: قد نغيب لكننا لا ننكسر، ولنا عودة بإذن الله يا بدر التمام.. فالأيدي النظيفة تبقى، والسمعة الطيبة تبقى، والتاريخ يحفظ المواقف”.

وواصل تامر عبد الحميد: “لم يكن استغلال العلاقات أو المحسوبيات يومًا طريقي، ولن يكون، لأنني أؤمن أن خدمة نادينا الكبير تكون بالاجتهاد والصدق والعمل المخلص فقط”.

واختتم رسالته بقوله: "كل التوفيق لنادي الزمالك العظيم، وسيظل حبه وفخر الانتماء إليه في القلب دائمًا وأبدًا".

ولم يوضح تامر عبد الحميد الأسباب التفصيلية وراء استقالته من قطاع الناشئين، مكتفيًا برسالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي، والتي أثارت تفاعلًا واسعًا بين جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي.