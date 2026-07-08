وزير الشبابق الأسبق: السادات ومبارك وابنه جمال زملكاوية

كشف عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق، عن النادي الذي كان يشجعه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والرئيس الراحل السادات.



وقال عبد المنعم عمارة في حواره على قناة " النهار"، :" محمد حسني مبارك كان زملكاوي وابنه جمال زملكاوي جدا ".

وتابع عبد المنعم عمارة:" الرئيس الراحل انور السادات كان بيشجع نادي الزمالك".

وتابع عبد المنعم عمارة:" في مرة كان فيه ماتش الاهلي والاسماعيلي وحصل ضرب وقررت أنزل الملعب عشان اهدي الناس والسادات قالي احسنت التصرف".

وتحدث عبد المنعم عمارة عن كواليس الحياة الشخصية وكيفية احترام الطرف الآخر في العلاقات.

وقال عمارة :" لازم يكون فيه دعم معنوي واحترام متبادل لبناء علاقات مستقرة ".

