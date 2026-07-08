خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدّى سيدة على شخص بالضرب في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى على أحد الأشخاص بالضرب بالبحيرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (عامل ، وزوجته) ، وطرف ثان : (أحد الأشخاص "مصاب بكدمة بالوجه") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة ، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب محدثين إصابة الثانى المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









