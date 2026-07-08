شروط الحصول على قطعة أرض صناعية.. تعرف على الضوابط والمستندات المطلوبة

يمثل الحصول على قطعة أرض صناعية الخطوة الأولى نحو تنفيذ المشروعات الإنتاجية، إذ حددت الجهات المعنية مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لتخصيص الأراضي، بهدف ضمان استغلالها في إقامة مشروعات صناعية جادة تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل.



تحديد النشاط



يشترط أن يحدد المستثمر النشاط الصناعي المزمع إقامته، مع توافقه مع الأنشطة المسموح بها داخل المنطقة الصناعية، وتقديم دراسة توضح طبيعة المشروع واحتياجاته.



تأسيس الكيان



يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، مع تقديم المستندات القانونية التي تثبت الشخصية، مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية بالنسبة للشركات القائمة، أو مستندات التأسيس وفقًا للإجراءات المعمول بها.



الملاءة المالية



يلتزم المستثمر بإثبات قدرته المالية على تنفيذ المشروع، من خلال تقديم ما يثبت توافر التمويل اللازم لإقامة المصنع وتشغيله وفق الجدول الزمني المحدد.



تقديم المستندات



يتعين استيفاء جميع المستندات المطلوبة، والتي تشمل بيانات المشروع، ودراسة الجدوى، والرسومات المبدئية، وأي مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة وفقًا لطبيعة النشاط.



سداد الرسوم



يشترط سداد رسوم التقديم والمقابل المالي المقرر، إلى جانب الالتزام بسداد قيمة الأرض وفق نظام السداد المعتمد بعد صدور قرار التخصيص.



الالتزام بالتنفيذ



يلتزم المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع خلال المدد الزمنية المحددة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني للإنشاء والتشغيل، حتى لا يتم سحب الأرض وفقًا للضوابط المنظمة.



الاشتراطات البيئية



يجب الالتزام بجميع اشتراطات البيئة والسلامة والصحة المهنية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل بدء التشغيل.



استغلال الأرض



يقتصر استخدام الأرض على النشاط الصناعي المخصص لها، مع عدم تغيير النشاط أو التصرف في الأرض إلا وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.