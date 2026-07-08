مفاجأة بعد واقعة ميسي.. حسام حسن مهدد بعقوبة من الفيفا بسبب إشارته الغامضة

بات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مهددًا بالخضوع لإجراء انضباطي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خلفية واقعة شهدتها مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة مشادة قصيرة بين حسام حسن وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى حركة قام بها مدرب الفراعنة على خط التماس أثارت جدلًا عقب اللقاء.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن لجنة الانضباط في فيفا قد تراجع الواقعة، بعدما ظهر حسام حسن وهو يقوم بإشارة تقاطع الذراعين على شكل حرف "X" عقب احتكاك لفظي مع ميسي، الذي وجه له سؤالًا قائلا: "ما مشكلتك؟".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإشارة تُستخدم في بعض الحالات للتعبير عن التعرض للعنصرية، إلا أن سبب استخدامها خلال تلك اللحظة لم يتضح بشكل كامل، وهو ما قد يدفع فيفا إلى دراسة ملابسات الواقعة قبل اتخاذ أي قرار.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قدم فيه إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، تفسيرًا مختلفًا للإشارة، مؤكدًا أن تعليمات فيفا تسمح باستخدامها للتعبير عن الشعور بالتعرض للظلم.

وقال إبراهيم حسن إن الحكم كان أمام موقف صعب خلال الواقعة، بين تطبيق التعليمات الخاصة بالإشارة أو اتخاذ قرار آخر.

وجاءت الواقعة بعد حالة من الغضب داخل بعثة منتخب مصر عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مباراة دور الـ16، والتي شهدت اعتراضات مصرية على عدد من القرارات التحكيمية.

وكان حسام حسن قد انتقد أداء الحكم عقب المباراة، مؤكدًا أن المنتخب تعرض لظلم تحكيمي، بينما تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم باحتجاج رسمي إلى فيفا للمطالبة بمراجعة الحالات المثيرة للجدل واستبعاد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه وطاقمه من استكمال مباريات البطولة.

ولا يزال موقف حسام حسن النهائي مرتبطًا بما ستسفر عنه مراجعة لجنة الانضباط في فيفا للواقعة، في ظل استمرار الجدل حول أحداث مباراة مصر والأرجنتين.