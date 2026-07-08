وزير الخارجية ونظيره اليمني يبحثان مستجدات جهود الإفراج عن البحارة المصريين

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم /الأربعاء/، مستجدات الجهود المبذولة للإفراج عن البحارة المصريين على متن السفينة التي تعرضت للاختطاف قبالة السواحل الصومالية، في ضوء كون مالك السفينة يمني الجنسية.

وأكد الوزيران مواصلة التنسيق الوثيق بين الجانبين، وبذل كافة الجهود للإسراع فى الإفراج عن البحارة المختطفين وضمان سلامتهم.

جاء الاتصال الهاتفي في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن، ومتابعة مخرجات الجولة التاسعة للحوار الاستراتيجي المصري اليمني التي عُقدت بالقاهرة في مايو 2026، برئاسة وزيري خارجية البلدين، وما تم الاتفاق عليه من خطوات لدفع أطر التعاون الثنائي والتنسيق السياسي بما يخدم المصالح المشتركة، ويعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.