أكد محمد عطية الفيومي عضو لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية بمحلس النواب، أن كثرة المجالس المحلية تتسبب في عبء على بعض الوحدات المحلية، لذا يفضل تقليل أعداد المجالس المحلية ومستوياتها.

وقال محمد عطية الفيومي، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "يجب عدم تشتيت جهد الجهاز التنفيذي في التعامل مع مشاكل المدن".

وأضاف محمد عطية الفيومي: "نحتاج إلى أن يتواجد مستويان أو 3 مستويات في المجالس المحلية في المدن والقرى والمراكز".

وواصل محمد عطية الفيومي: "يجب تحديد اختصاصات المجالس المحلية لتجنب أي عوار في التشريع الخاص بالمجالس المحلية".

ولفت محمد عطية الفيومي: "حريصون على وضع النقاط على الحروف في ملف المجالس المحلية، ونحدد اختصاصات كل مستوى من مستويات المجالس المحلية".