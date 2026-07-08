سعر الدينار الكويتي واليورو مقابل الجنيه المصري.. تحديث مسائي

ارتفع سعر الدينار الكويتي واليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنوك العاملة في مصر.

وتراوح سعر الشراء الدينار الكويتي بين 150.15 جنيه و161.70 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 159.47 جنيه و164.52 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 156.47 جنيه للشراء 161.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 157.37 جنيه للشراء و 161.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 158.62 جنيه للشراء و 161.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 158.69 جنيه للشراء و 162.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس 158.50 جنيه للشراء و 161.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بيت التمويل الكويتي 158.87 جنيه للشراء و 160.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 153.67 جنيه للشراء و 161.42 جنيه للبيع



سعر صرف اليورو

وعن سعر اليورو تراوح سعر الشراء بين 56.35 جنيه و56.50 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 56.66 جنيه و56.79 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه



سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 56.48 جنيه للشراء و 56.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 56.48 جنيه للشراء و 56.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 56.48 جنيه للشراء و 56.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 56.48 جنيه للشراء و 56.78 جنيه للبيع.



سعر اليورو أمام الجنيه

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 56.48 جنيه للشراء و 56.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس 56.48 جنيه للشراء و 56.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الوطني الكويتي 56.47 جنيه للشراء و 56.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة 56.47 جنيه للشراء و 56.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بيت التمويل الكويتي 56.47 جنيه للشراء و 56.75 جنيه للبيع.