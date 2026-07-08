سيارة تسلا تشتعل وبداخلها أطفال والشركة أمام القضاء

تواجه شركة تسلا الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية أزمة قانونية حاسمة بالأسواق؛ إثر نقل دعوى قضائية جماعية ضخمة إلى المحكمة الفيدرالية في ولاية أوريغون الأمريكية.

وتتهم الدعوى المرفوعة من المواطنة ماريا سالسيدو الشركة بالإهمال وبيع مركبات تحتوي على عيوب تصنيعية تسببت في اشتعال سيارتها تلقائيًا وبشكل مفاجئ أثناء القيادة، مما يعيد فتح ملفات الأمان والسلامة الخاصة ببطاريات الليثيوم-أيون لعام 2026 الحالي.

وتتميز هذه القضية بتفاصيلها الصادمة؛ إذ إن المعتاد في حوادث احتراق السيارات الكهربائية أن تشتعل النيران نتيجة اصطدام عنيف يدمر خلايا الطاقة. لكن الدعوى الحالية تقلب هذه الفرضيات الهندسية رأسًا على عقب؛ حيث تؤكد المستندات أن الاحتراق التلقائي حدث أولاً وبدون أي إنذار مسبق، مما أفقد السائقة السيطرة على المركبة ليتسبب الحريق في وقوع الحادث والارتطام بالحاجز الخرساني للطريق.

تفاصيل الرعب داخل المقصورة والهروب البطولي من النيران

تعود جذور الواقعة إلى تاريخ 8 يناير لعام 2025؛ عندما كانت ماريا سالسيدو تقود سيارتها تسلا برفقة أطفالها وصديق للعائلة يُدعى جولين باتلز.

وفجأة، اندلعت النيران من أسفل الهيكل نتيجة خلل هيكلي في نظام إدارة الطاقة والبطارية. وتسبب انتشار الدخان الكثيف والنيران في فقدان سالسيدو للسيطرة على المركبة لتصطدم بالحاجز الوسطي.

وهنا تجسدت ملامح إنقاذ بطولية؛ حيث نجح الصديق جولين باتلز في تفعيل آلية فتح الأبواب، وقام بسحب السائقة والأطفال من وسط اللهب المشتعل قبل تفحم السيارة بالكامل.

وأسفرت هذه العملية الإنقاذية عن إصابة باتلز بحروق دائمة وتشوهات من الدرجة الثانية شملت اليدين، الذراعين، الرقبة، والبطن، بالإضافة إلى ارتجاج في المخ.

بينما أصيبت سالسيدو بارتجاج حاد وصدمة نفسية وجسدية بالغة تطلبت تداخلات جراحية وفحوصات طبية مستمرة.

تعويضات مالية كبرى وملاحقة قضائية لعام 2026 الحالي

رغم أن عريضة الدعوى الأصلية لم تحدد نوع طراز تسلا المتضرر أو عام صنعه، إلا أن المحامين استندوا بالكامل إلى وجود عيوب تكنولوجية قاتلة في خلايا الطاقة التي تنتجها مصانع تسلا بالأسواق.

وتطالب القضية المرفوعة تسلا بسداد تعويضات مالية إجمالية تتجاوز 800,000 دولار أمريكي، وتتوزع على النحو التالي:

طالبت الدعوى بتعويضات عامة عن الأضرار الجسدية يحددها القضاء على ألا تقل عن 250,000 دولار. كما شملت المطالب تغطية كاملة لكافة الفواتير الطبية والنفقات العلاجية بقيمة تتجاوز 50,000 دولار.

واختتمت لائحة الطلبات المالية بتعويضات غير اقتصادية عن الألم، المعاناة، والاضطرابات النفسية المزمنة بقيمة تتخطى 500,000 دولار.

وتشكل هذه القضية ضغطًا استثماريًا جديدًا على مستويات الثقة لعلامة تسلا الفاخرة؛ لكونها تتزامن مع دعاوى قضائية أخرى لعام 2026 الحالي ترتبط بعيوب المقابض الإلكترونية للأبواب التي تسببت سابقًا في احتجاز ركاب داخل سيارات مشتعلة.

ويسعى الملاك من خلال هذه المعارك القانونية إلى إجبار الشركة على مراجعة معايير التصنيع وتحديث البرمجيات الوقائية لحماية أرواح المستهلكين والعائلات بالأسواق بنهاية عام 2026 الحالي.