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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تألقه أمام ميسي.. مصطفى شوبير حديث وسائل الإعلام العالمية

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
باسنتي ناجي

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية BBC الضوء على الأداء اللافت الذي قدمه مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أنه كان النجم الأبرز في اللقاء رغم خروج الفراعنة من البطولة.

منتخب مصر 

وأكدت BBC أن المباراة التي كان الجميع ينتظرها باعتبارها صراعًا بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح، تحولت إلى عرض استثنائي بطله مصطفى شوبير، بعدما نجح في خطف الأنظار بتصديه التاريخي لركلة جزاء نفذها ميسي، إلى جانب سلسلة من التدخلات الحاسمة التي أبقت منتخب مصر في أجواء المباراة حتى الدقائق الأخيرة.

وأضافت الشبكة البريطانية أن تألق شوبير فرض نفسه على مجريات اللقاء، بعدما قدم واحدة من أفضل مبارياته الدولية، ليحظى بإشادات واسعة من وسائل الإعلام والمتابعين حول العالم.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات واسعة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين رأوا أن بعض القرارات المؤثرة أثرت على نتيجة اللقاء وحرمت الفراعنة من مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.

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