البحث متواصل عنهما.. انهيار حفرة على مسن وابنته داخل حظيرة ماشية بأسيوط

انهارت مساء الأربعاء حفرة داخل حظيرة ماشية ملحقة بأحد المنازل بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، ما أدى إلى احتجاز مسن وابنته أسفل الأنقاض، فيما تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع جهودها لرفعه والبحث عنهما.



وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانهيار حفرة داخل حظيرة ماشية ملحقة بمنزل، ووجود شخصين أسفل الأنقاض.



وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار حفرة على مسن وابنته داخل حظيرة الماشية الملحقة بمنزلهما بقرية درنكة.



وتواصل قوات الحماية المدنية وأجهزة الإنقاذ أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين.



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة.