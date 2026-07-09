مسئول أمريكي: قوات البحرية شاركت في الضربات التي استهدفت إيران الليلة الماضية

أكد مسؤول أمريكي أن وحدات من البحرية الأمريكية شاركت في العمليات العسكرية التي نُفذت ضد أهداف إيرانية خلال الليلة الماضية، في إطار التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران.

وقال المسؤول، في تصريحات صحفية، إن القوات البحرية الأمريكية أسهمت في تنفيذ الضربات إلى جانب فروع أخرى من القوات المسلحة، موضحاً أن العمليات استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالقدرات الدفاعية الإيرانية، ضمن خطة تهدف إلى تقليص قدرة طهران على تهديد القوات الأمريكية وأمن الملاحة في المنطقة.

وأضاف أن مشاركة البحرية الأمريكية شملت توفير الدعم العملياتي وإطلاق وسائل هجومية دقيقة ضد أهداف محددة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بحجم القوات المشاركة أو طبيعة القطع البحرية المستخدمة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متسارعاً، عقب تنفيذ الولايات المتحدة سلسلة من الضربات ضد أهداف إيرانية، فيما توعدت طهران بالرد، الأمر الذي أثار مخاوف دولية من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على أمن الشرق الأوسط وحركة التجارة العالمية.

وتواصل الولايات المتحدة التأكيد أن عملياتها العسكرية تستهدف حماية قواتها ومصالحها الاستراتيجية، إضافة إلى ضمان أمن الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

