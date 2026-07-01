إيران: هجمات صاروخية ومسيرات واسعة تستهدف قواعد أمريكية في المنطقة خلال دقائق

كشف مصدر عسكري إيراني أن القوات المسلحة الإيرانية تستعد لإطلاق عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، مشيراً إلى أن الوحدات الصاروخية وسلاح الطائرات المسيّرة سيبدآن تنفيذ الهجمات خلال دقائق.

ونقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية عن المصدر قوله إن العمليات المرتقبة تأتي في إطار الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، مؤكداً أن الاستهداف سيشمل مواقع عسكرية أمريكية في عدة مناطق بالشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، شدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، على أن بلاده سترد بقوة على التحركات الأمريكية، مؤكداً أن طهران "ستحرم الولايات المتحدة من الأمن أينما وجدت مصالحها"، في إشارة إلى اتساع نطاق الرد المحتمل.

وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بدء تنفيذ جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، بناءً على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تقويض القدرات العسكرية التي تعتبرها واشنطن تهديداً لأمن الملاحة في مضيق هرمز.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع أن العمليات العسكرية الأمريكية تركز على أهداف في محيط مضيق هرمز، موضحاً أن الهجمات الحالية تُعد الأوسع منذ بدء التصعيد، وتشمل مواقع للرادارات الساحلية، ومنصات صواريخ مضادة للسفن، وأنظمة دفاع جوي.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات عنيفة في عدة مناطق جنوب البلاد، بينها بندر عباس وسيريك وتشابهار وجزيرة لاوان في الخليج، بينما أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية تصديها لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس.

كما ذكرت وكالة "إرنا" الرسمية أن نحو عشرة انفجارات هزت مدينتي تشابهار وكُارك، بالتزامن مع انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في تشابهار، فيما أشارت تقارير محلية إلى استمرار حالة الاستنفار العسكري في المناطق الجنوبية.

ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من المواجهات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت واشنطن تنفيذ ضربات استهدفت منظومات دفاع جوي ورادارات وأكثر من 60 زورقاً سريعاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت عشرات المواقع العسكرية الأمريكية في البحرين والكويت، مؤكداً أن العملية جاءت رداً على ما وصفه بانتهاك وقف إطلاق النار.

ومع استمرار تبادل الضربات، تتزايد المخاوف الدولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، خاصة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك قدرات نووية عسكرية.

