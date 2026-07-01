قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تألقه أمام ميسي.. مصطفى شوبير حديث وسائل الإعلام العالمية
خالد الدرندلي: حسام حسن ما زال في حالة صدمة وحزن بعد الخروج من كأس العالم
إيران: هجمات صاروخية ومسيرات واسعة تستهدف قواعد أمريكية في المنطقة خلال دقائق
نائب رئيس بعثة منتخب مصر: الفيفا سيرد رسميًا على شكوى اتحاد الكرة.. والمنتخب يعود الجمعة
محمد علي رزق يشيد بأداء منتخب مصر: اللاعبون أثبتوا مكانتهم رغم النهاية المؤلمة
عاقل وعامل وعابد.. روشتة البابا تواضروس للشباب لتحقيق "قانون النجاح" وموازنة الحياة
مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل
رئيس شعبة المخابز: الهدر في الرغيف يبدأ قبل وصوله للمواطن.. وترك البطاقات بالمخابز مخالفة
أبوزهرة: تجديد عقد حسام حسن حتى مونديال 2030
القيادة المركزية الأمريكية: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة على الملاحة في مضيق هرمز
الحرس الثوري يتوعد بالرد بعد على الضربات الأمريكية
مستوى يليق بمصر.. توفيق السيد: يجب محاسبة مسؤولي الـ «فيفا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: هجمات صاروخية ومسيرات واسعة تستهدف قواعد أمريكية في المنطقة خلال دقائق

الجيش الايراني
الجيش الايراني
القسم الخارجي

كشف مصدر عسكري إيراني أن القوات المسلحة الإيرانية تستعد لإطلاق عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، مشيراً إلى أن الوحدات الصاروخية وسلاح الطائرات المسيّرة سيبدآن تنفيذ الهجمات خلال دقائق.

ونقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية عن المصدر قوله إن العمليات المرتقبة تأتي في إطار الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، مؤكداً أن الاستهداف سيشمل مواقع عسكرية أمريكية في عدة مناطق بالشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، شدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، على أن بلاده سترد بقوة على التحركات الأمريكية، مؤكداً أن طهران "ستحرم الولايات المتحدة من الأمن أينما وجدت مصالحها"، في إشارة إلى اتساع نطاق الرد المحتمل.

وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بدء تنفيذ جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، بناءً على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تقويض القدرات العسكرية التي تعتبرها واشنطن تهديداً لأمن الملاحة في مضيق هرمز.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع أن العمليات العسكرية الأمريكية تركز على أهداف في محيط مضيق هرمز، موضحاً أن الهجمات الحالية تُعد الأوسع منذ بدء التصعيد، وتشمل مواقع للرادارات الساحلية، ومنصات صواريخ مضادة للسفن، وأنظمة دفاع جوي.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات عنيفة في عدة مناطق جنوب البلاد، بينها بندر عباس وسيريك وتشابهار وجزيرة لاوان في الخليج، بينما أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية تصديها لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس.

كما ذكرت وكالة "إرنا" الرسمية أن نحو عشرة انفجارات هزت مدينتي تشابهار وكُارك، بالتزامن مع انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في تشابهار، فيما أشارت تقارير محلية إلى استمرار حالة الاستنفار العسكري في المناطق الجنوبية.

ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من المواجهات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت واشنطن تنفيذ ضربات استهدفت منظومات دفاع جوي ورادارات وأكثر من 60 زورقاً سريعاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت عشرات المواقع العسكرية الأمريكية في البحرين والكويت، مؤكداً أن العملية جاءت رداً على ما وصفه بانتهاك وقف إطلاق النار.

ومع استمرار تبادل الضربات، تتزايد المخاوف الدولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، خاصة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك قدرات نووية عسكرية.
 

ايران الحرب امريكا هرمز الجيش الامريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

أحمد حسن

570 ألف دولار.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

تفاصيل وفاة مشجعين في الإسكندرية والشرقية أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم

بسبب ميسي والحكم.. وفاة مواطنين أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

استخراج تصريح سفر

طريقة استخراج تصريح سفر 2026 أونلاين

الاستلام عن تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة.. اعرف موقفك

تنسيق مدارس التمريض

تنسيق مدارس التمريض 2026.. البديل الآمن والمسار الأضمن بعد الإعدادية

بالصور

مي عمر بقميص منتخب مصر.. نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ«شمشون ودليلة»

مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي

بعد لقطة حسام حسن.. نجوم الفن يرفعون شعار لا للعنصرية دعمًا لمنتخب مصر

نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد