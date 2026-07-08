البحرين تُدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت

أدانت مملكة البحرين، تكرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة؛ في انتهاك سافر لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817)، بما يقوض الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - وفق بيان أصدرته اليوم /الأربعاء/ - تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت، وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدةً بكفاءة القوات المسلحة الكويتية وجاهزيتها العالية في التصدي للهجمات المعادية، مؤكدةً حق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدفاع عن نفسها، فرديًا أو جماعيًا، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الراسخ بشأن دعوة المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع لمنع تكرار الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة وشعوبها المسالمة، وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، والتوقف عن استهداف السفن المدنية والتجارية والناقلات بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم