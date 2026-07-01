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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مي عمر بقميص منتخب مصر.. نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ«شمشون ودليلة»

مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي
تقى الجيزاوي

شهد العرض الخاص لفيلم «شمشون ودليلة» حضورًا لافتًا لنجوم وصناع العمل، وذلك داخل إحدى دور العرض السينمائية بالقاهرة الجديدة، تزامنًا مع انطلاق الفيلم رسميًا في دور السينما.


وخطفت مي عمر الأنظار بظهورها مرتدية قميص منتخب مصر، في رسالة دعم للمنتخب الوطني، فيما حرص زوجها المخرج محمد سامي على مرافقتها خلال فعاليات العرض.

كما شهد العرض حضور أبطال وصناع الفيلم، ومن بينهم أحمد العوضي، وعصام السقا، والمخرج رؤوف السيد، والمؤلف محمود حمدان، والفنانة ريتال عبدالعزيز، الذين شاركوا الجمهور الاحتفال ببدء عرض الفيلم.

وحرص أيضًا الفنان محمد رجب على حضور العرض الخاص لدعم أحمد العوضي، حيث أقيمت الفعالية بإحدى دور العرض الكبرى بمنطقة التجمع، بالتزامن مع انطلاق الفيلم في السينمات.

فيلم شمشون ودليلة 

وتدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة، حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتعقد الأحداث مع شخصية يجسدها أحمد العوضي، لتدخل في سلسلة من المفاجآت والصراعات.

أبطال فيلم شمشون ودليلة 

 وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد  ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف. 

شمشون ودليلة مي عمر أحمد العوضي العرض الخاص لفيلم شمشون ودليلة

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مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي
مى عمر وأحمد العوضي

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