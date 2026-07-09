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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الدرندلي: منتخب مصر أحرج بطل العالم وكان الأقرب للتأهل

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام منتخب الأرجنتين في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، رغم الخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، مشددًا على أن المنتخب الوطني استحق الخروج بنتيجة أفضل بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام حامل اللقب.

إشادة بأداء الفراعنة أمام الأرجنتين

وأوضح الدرندلي، خلال تصريحاته التلفزيونية، أن لاعبي منتخب مصر نجحوا في إحراج بطل العالم وفرضوا عليه مباراة غاية في الصعوبة، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري كان قريبًا للغاية من تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور التالي.

وأضاف أن هدف التعادل الذي أحرزه المنتخب المصري خلال اللقاء أحدث حالة من القلق داخل صفوف المنتخب الأرجنتيني، مؤكدًا أن ردود الفعل داخل الملعب عكست مدى صعوبة المواجهة بالنسبة للمنافس.

اعتراض رسمي على القرارات التحكيمية

وشدد نائب رئيس اتحاد الكرة على أن الاتحاد المصري أصدر بيانًا رسميًا للاعتراض على القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، مؤكدًا رفضه لما حدث خلال اللقاء، خاصة في ظل حالة الجدل الواسعة التي صاحبت بعض القرارات المؤثرة.

وأشار إلى أن هناك إجماعًا من جانب العديد من المتابعين والمحللين على أن منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي أثر على مجريات المباراة، معتبرًا أن المنتخب الوطني كان الطرف الأقرب لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي.

دعم اللاعبين بعد نهاية المباراة

وكشف الدرندلي أن مسؤولي الاتحاد حرصوا على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني عقب نهاية المباراة، من أجل رفع معنوياتهم بعد حالة الحزن التي سيطرت عليهم نتيجة الخروج من البطولة.

وأكد أن الجميع داخل الاتحاد أشاد بما قدمه اللاعبون، موضحًا أنهم أدوا واجبهم بكل قوة وقدموا مستويات مميزة طوال مشوار كأس العالم، وهو ما منح الجماهير المصرية شعورًا بالفخر رغم الخسارة.

التركيز على كأس الأمم الإفريقية

وأشار الدرندلي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز الكامل على الاستعداد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن المنتخب وصل إلى مستوى فني متميز يجعله قادرًا على المنافسة بقوة على اللقب القاري، إذا استمر بنفس الروح والأداء.

كما أوضح أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن حصل على كل أشكال الدعم المطلوبة من مجلس إدارة الاتحاد، ولم يتم رفض أي طلب تقدم به من أجل إعداد المنتخب بالشكل الأمثل.

لقاء مرتقب مع الرئيس السيسي

واختتم خالد الدرندلي تصريحاته بالإعلان عن أن بعثة منتخب مصر ستلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت المقبل، في لفتة تعكس التقدير الرسمي لما قدمه المنتخب الوطني خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، رغم خروجه من منافسات دور الستة عشر بعد أداء نال إشادة واسعة.

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