نادِ إسكتلندي يطلب التعاقد مع نجم منتخب مصر

كشفت تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تلقي نادي ريال أوفييدو عدة عروض لضم الدولي المصري هيثم حسن لاعب الفريق.

وقدّم هيثم واحدة من أفضل مبارياته بقميص منتخب مصر، بعد ما صنع هدف الفراعنة الأول ضد الأرجنتين، كما ساهم بقوة بهدف عالمي تم إلغاؤه وأثار جدًلا كبيرًا.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فقد تلقى أوفييدو بالفعل عدة عروض من أجل التعاقد مع اللاعب، إلا أن النادي الإسباني يتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة والبالغة 12 مليون يورو.

ويصر أوفييدو على موقفه بسبب الاتفاق المبرم مع فياريال، نادي اللاعب السابق، والذي يضمن لهم الحصول على 40% من قيمة أي انتقال مستقبلي هيثم حسن.

وأضاف التقرير، أن سيلتك الإسكتلندي هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع هيثم حسن خلال الفترة المقبلة، لكنه يرغب في دفع ما يقارب من 5 ملايين يورو فقط، وهو الأمر لا يرضي أوفييدو.