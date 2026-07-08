رئيس شعبة المخابز: الهدر في الرغيف يبدأ قبل وصوله للمواطن.. وترك البطاقات بالمخابز مخالفة

أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية، أن الهدر في منظومة الخبز لا يقتصر على رغيف العيش فقط، وإنما يبدأ منذ مراحل إنتاج الدقيق والنقل والتوزيع، مشيرًا إلى وجود بعض الممارسات الخاطئة في التعامل مع بطاقات التموين.

الهدر لا يبدأ من رغيف الخبز فقط

وأوضح "فكري" خلال برنامج يحدث في مصر، أن أكبر نسب الهدر تحدث خلال مراحل إنتاج الدقيق ونقله وتوزيعه، بينما يُعد الهدر في رغيف الخبز نفسه أقل مقارنة بالمراحل السابقة.

وأشار إلى أن بعض المواطنين يستخدمون الخبز المدعم كعلف للمواشي، وهو أحد أشكال الهدر التي تؤثر على منظومة الدعم.



ترك بطاقة التموين بالمخبز مخالفة

وأكد أن بعض المواطنين يتركون بطاقات التموين لدى أصحاب المخابز؛ للحصول على كميات كبيرة من الخبز دفعة واحدة بدلاً من الصرف اليومي، مشددًا على أن هذه الممارسة غير صحيحة ومخالفة للنظام.



منظومة الصرف أصبحت مرتبطة بكل محافظة

وأضاف أن نظام صرف الخبز أصبح مرتبطًا بالمحافظة التابع لها المواطن، بحيث لا يمكن استخدام بطاقة التموين في محافظة أخرى، وهو ما ساهم في الحد من بعض المخالفات.

وشدد خالد فكري على أهمية الالتزام بضوابط صرف الخبز المدعم، مؤكدًا أن ترشيد الهدر والحفاظ على الدعم مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.