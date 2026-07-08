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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يؤكد استمرار الرقابة اليومية لضبط منظومة الخبز وحماية حقوق المواطنين

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي نُفذت استجابةً لشكاوى أهالينا على عدد من مخابز حي أول وحي ثان بمدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار توجيهاته المستمرة بإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 9 محاضر، تضمنت مخالفتي نقص وزن بمخبزي منطقة الجمهورية بواقع 19 و16 جرامًا، مع رصد عدم وجود سجل بأحدهما، كما تم تحرير مخالفة نقص وزن بمخبز بمنطقة سكة زفتى بواقع 7 جرامات، ومخالفة لعدم وجود لوحة تشغيل بمخبز آخر بالمنطقة، بالإضافة إلى مخالفة نقص وزن بمخبز بشارع الإنتاج بواقع 9 جرامات، ومخالفتين لعدم نظافة المخبز وعدم وجود لوحة تشغيل، فضلًا عن مخالفة نقص وزن بمخبز بمنطقة أبو راضي بواقع 7 جرامات.

حملات تموينية 

كما قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمرور على المخابز المستهدفة، وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر المحررة بمدينة المحلة الكبرى إلى 16 محضرًا.

في السياق ذاته، أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية بإدارة تموين بسيون أسفرت عن تحرير 5 محاضر، بواقع 3 مخالفات نقص وزن، ومخالفة لعدم وجود لوحة تشغيل، ومخالفة لعدم صرف بون للمواطنين. كما أسفرت الحملات بإدارة تموين سمنود عن تحرير 10 محاضر، تضمنت 5 مخالفات نقص وزن و5 مخالفات لعدم وجود لوحة تشغيل، فيما أسفرت الحملات بإدارة تموين السنطة عن تحرير 8 محاضر، شملت 6 مخالفات نقص وزن، ومخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخالفة لعدم وجود ماكينة.

ردع مخالفين 

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الحملات التموينية والرقابية 39 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز، وصون حقوق أهالينا، ووصول الدعم إلى مستحقيه.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية مخابز ردع مخالفين بطاقات الدعم التموينية

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