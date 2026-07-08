التفاصيل الكاملة.. شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

مع اقتراب طرح المرحلة الأولى من مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن تفاصيل هذا الطرح المرتقب، والذي يمثل حلاً سكنياً ذكياً ومستداماً لشرائح واسعة من المجتمع، حيث تتصدر شروط الحجز، ومواصفات الوحدات السكنية ومساحاتها، إضافة إلى آلية التقديم الخطوات الأولى للراغبين في الاستقرار؛ لذا يبحث المواطنين عن الدليل الشامل لحجز الوحدة السكنية لتأمين المستقبل.

شقق الإيجار التمليكي 2026

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن استعداد الصندوق لطرح ما بين 10 و15 ألف وحدة سكنية ضمن مرحلة تجريبية بنظام الإيجار التمليكي المخصص لمحدودي الدخل، وذلك خلال شهر إلى شهر ونصف على الأكثر.

ويستهدف المشروع توفير وحدات سكنية بنظام يتيح للمواطن الانتفاع بها مقابل قيمة إيجارية شهرية، مع إمكانية تملكها لاحقًا بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها وزارة الإسكان.

شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026

يشترط على المتقدمين الراغبين في حجز شقق الإيجار التمليكي، ما يلي:

ـ أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و35 عامًا.

ـ أن يكون حديث الزواج.

ـ أن يكون من المقيمين أو العاملين بالمحافظة التي يرغب في الحصول على وحدة سكنية بها.

ـ ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي أو مبادرات الدعم العقاري التي تقدمها الدولة.

ـ ألا يمتلك هو أو أسرته أي وحدة سكنية أخرى.

مواصفات شقق الإيجار التمليكي

ومن المقرر ألا تتجاوز القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات المطروحة 25% من دخل المستفيد، بما يضمن توفير وحدات سكنية مناسبة تتوافق مع القدرات المالية لمحدودي الدخل.

وتتراوح مساحات الشقق بين 75 و90 مترًا مربعًا، على أن يتم تسليمها بتشطيب كامل لتكون جاهزة للسكن فور الاستلام، ويعتمد نظام الإيجار التمليكي على توقيع عقد لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تجديده لفترة مماثلة.

وفي حال التزام المستفيد بسداد القيمة الإيجارية بانتظام طوال مدة التعاقد، يمكنه التقدم بطلب لتحويل الوحدة إلى نظام التملك، وفقًا للضوابط التي تضعها وزارة الإسكان، بما يتيح له تملك الوحدة والاستقرار بها بشكل نهائي.