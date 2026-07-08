قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المحلي والمستورد.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026 في مصر
خطة لمضاعفة صادرات الصناعات الهندسية.. صندوق تنمية الصادرات و«التصديري» يضعان خارطة الطريق حتى 2030
رئيسة الوزراء الدنماركية: مستعدون للدفاع عن «كل شبر من أراضي الناتو»
تنمية الصادرات: المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على دعم الشركات لتلبية متطلبات الأسواق الدولية
مبابي في اختبار المغرب.. وميسي يواجه سويسرا.. جدول ناري لربع نهائي المونديال بالكامل
الحكم والـ var ينقذان التانجو.. مشاهد ساخنة من مباراة مصر والأرجنتين
الداخلية تكشف حقيقة إقتحام قوة أمنية لمنزل بالفيوم
إيران تهاجم الكويت بـصاروخين باليستيين و13 مسيرة
من السجن الى الإخلاء.. القصة الكاملة لأزمة فضل شاكر
التفاصيل الكاملة.. شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026
وزير الحرب الأمريكي يلغي زيارته إلى دولة الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

التفاصيل الكاملة.. شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

شقق الإيجار التمليكي 2026
شقق الإيجار التمليكي 2026
خالد يوسف

مع اقتراب طرح المرحلة الأولى من مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن تفاصيل هذا الطرح المرتقب، والذي يمثل حلاً سكنياً ذكياً ومستداماً لشرائح واسعة من المجتمع، حيث تتصدر شروط الحجز، ومواصفات الوحدات السكنية ومساحاتها، إضافة إلى آلية التقديم الخطوات الأولى للراغبين في الاستقرار؛ لذا يبحث المواطنين عن الدليل الشامل لحجز الوحدة السكنية لتأمين المستقبل.

شقق الإيجار التمليكي 2026

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن استعداد الصندوق لطرح ما بين 10 و15 ألف وحدة سكنية ضمن مرحلة تجريبية بنظام الإيجار التمليكي المخصص لمحدودي الدخل، وذلك خلال شهر إلى شهر ونصف على الأكثر.

ويستهدف المشروع توفير وحدات سكنية بنظام يتيح للمواطن الانتفاع بها مقابل قيمة إيجارية شهرية، مع إمكانية تملكها لاحقًا بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها وزارة الإسكان.

شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026

يشترط على المتقدمين الراغبين في حجز شقق الإيجار التمليكي، ما يلي:

ـ أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و35 عامًا.

ـ أن يكون حديث الزواج.

ـ أن يكون من المقيمين أو العاملين بالمحافظة التي يرغب في الحصول على وحدة سكنية بها.

ـ ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي أو مبادرات الدعم العقاري التي تقدمها الدولة.

ـ ألا يمتلك هو أو أسرته أي وحدة سكنية أخرى.

مواصفات شقق الإيجار التمليكي

ومن المقرر ألا تتجاوز القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات المطروحة 25% من دخل المستفيد، بما يضمن توفير وحدات سكنية مناسبة تتوافق مع القدرات المالية لمحدودي الدخل.

وتتراوح مساحات الشقق بين 75 و90 مترًا مربعًا، على أن يتم تسليمها بتشطيب كامل لتكون جاهزة للسكن فور الاستلام، ويعتمد نظام الإيجار التمليكي على توقيع عقد لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تجديده لفترة مماثلة.

وفي حال التزام المستفيد بسداد القيمة الإيجارية بانتظام طوال مدة التعاقد، يمكنه التقدم بطلب لتحويل الوحدة إلى نظام التملك، وفقًا للضوابط التي تضعها وزارة الإسكان، بما يتيح له تملك الوحدة والاستقرار بها بشكل نهائي.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 الإيجار التمليكي مواصفات الوحدات السكنية الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري وزارة الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

المواطن المتوفي

وفاة مُشجّع مصري إثر أزمة قلبية بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

مباراة منتخب مصر والارجنتين

هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم

جوزيه مورينيو

النهاية حُسمت مُسبقًا.. تصريحات نارية من مدرب ريال مدريد حول مباراة مصر والأرجنتين

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

ترشيحاتنا

سلامة الغذاء

بروتوكول بين «سلامة الغذاء» و«الرقابة على الصادرات» لرفع كفاءة التجارة الغذائية

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: ⁠تعاون بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب في بناء القدرات والتدريب

تنمية الصادرات

5 أولويات تقود صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية

بالصور

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

في آخر أيام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. وكيل الشرقية يتفقد لجنة فتيات السادات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد