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الإيجار التمليكي 2026.. كل ما تريد معرفته عن أكبر مشروع تستعد وزارة الإسكان لطرحه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإيجار التمليكي 2026.. كل ما تريد معرفته عن أكبر مشروع تستعد وزارة الإسكان لطرحه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق أولى مراحل مشروع الإيجار التمليكي، والذي يعد أحد أبرز البرامج السكنية الجديدة التي تستهدف توفير بديل مناسب للمواطنين غير القادرين على سداد مقدمات أو شراء وحدة سكنية بشكل مباشر.

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة للتوسع في توفير أنماط سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، حيث تستهدف الوزارة طرح 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي، على أن تبدأ المرحلة الأولى بطرح 25 إلى 30 ألف وحدة.

طرح شقق الإيجار التمليكي 

ووفقا لما أعلنته مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ستكون البداية بطرح 15 ألف وحدة سكنية كمرحلة تجريبية.

يقوم  الإيجار التمليكي  على حصول المواطن على وحدة سكنية مقابل إيجار شهري، مع منحه الحق في تملك الوحدة لاحقًا إذا سمحت ظروفه المالية، وذلك وفق الضوابط التي ستحددها وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة.

 المستفيدون من الإيجار التمليكي 

يستهدف المشروع الشباب المقبلين على الزواج و محدودي  و متوسطي الدخل الذين لا يمتلكون وحدات سكنية 

 الشروط الحصول على شقق الإيجار التمليكي 

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل العمر عن 21 عامًا.

عدم امتلاك وحدة سكنية أو منزل.

عدم الاستفادة سابقًا من وحدات الإسكان أو مبادرات التمويل العقاري.

الالتزام بضوابط التخصيص التي سترد بكراسة الشروط.

مميزات شقق الايجار التمليكي 

احد  أبرز مميزات المشروع أنه يستهدف المواطنين الذين لا يستطيعون توفير مقدمات حجز شقق الاسكان الإجتماعي،  حيث يستهدف  المشروع تخفيف الأعباء المالية وتوفير سكن ملائم لشريحة لا تستطيع شراء وحدة سكنية بالأنظمة المعتادة.

مساحات شقق الإيجار التمليكي 

من المتوقع أن تكون مساحات الوحدات مماثلة لوحدات الإسكان الاجتماعي، حيث تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، مع دراسة تنفيذ وحدات أكبر لمتوسطي الدخل في بعض المدن.

أماكن طرح شقق الايجار التمليكي 

الطرح الأول سيشمل عددًا من المدن الجديدة، ومن بين المدن التي يجري دراستها: العاشر من رمضان، العبور.، مدينة الأمل، حلوان، المعصرة، وعدد من المحافظات، ومن المنتظر الإعلان عن القائمة النهائية للمدن عند طرح كراسة الشروط.

موعد حجز شقق للايجار التمليكي 

حتى الآن لم تعلن وزارة الإسكان موعد فتح باب الحجز أو إصدار كراسة الشروط بشكل رسمي، إلا أن الوزارة أكدت استمرار العمل على استكمال إجراءات الطرح تمهيدًا للإعلان عن التفاصيل الكاملة، والتي ستتضمن قيمة الإيجار، وآلية التملك، وشروط التقديم، والأوراق المطلوبة.

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