المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

وصل قبل قليل جثمان والدة المؤلف كريم سامي إلى مسجد النور بالعباسية تمهيدا لصلاة الجنازة.



ونشر المؤلف كريم سامي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن رحيل والدته.



وقال كريم سامي : البقاء والدوام لله وحده.. توفيت إلى رحمة الله أمي سهير محمد مجودة.. ربنا يغفر لها ويرحمها ويجعل مثواها الجنة.. صلاة الجنازة في مسجد النور بالعباسية بعد صلاة الظهر بإذن الله والدفنة بمقابر العائلة بالبساتين.



كريم سامي كيمز هو مؤلف وممثل شاب، أحدث أعماله قيامه بشخصيه ملقط في مسلسل جت سليمة في موسم رمضان كما ظهر كممثل في عدة أعمال منها أولاد رزق 2، ومؤخرًا فيلم الدعوة عامة ومسرحية أنستونا للفنانة دنيا سمير غانم اللذان شارك في تأليفهما.

وبجانب أدواره التمثيلية شارك كريم سامي كيمز في تأليف العديد من الأعمال ما بين المسرح والسينما والدراما حيث شارك في تأليف بعض مسرحيات مسرح مصر، بجانب مسرحيات اللوكاندة، صباحية مباركة، عائلة تس، شمسية وأربع كراسي، وعلى الصعيد الدرامي شارك في تأليف العديد من المسلسلات كان أبرزها مسلسل البيت بيتي الذي تصدر تريند منصة شاهد طوال فترة عرضه، بجانب فيلمي الخطة العايمة، والدعوة عامة.