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تراجع رئيس الأوبرا عن استقالته.. مهرجان الموسيقى العربية الـ34 في موعده
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تراجع رئيس الأوبرا عن استقالته.. مهرجان الموسيقى العربية الـ34 في موعده

دار الأوبرا
دار الأوبرا
قاسم

أكد الدكتور رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا المصرية إقامة الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في موعدها المحدد، بمشاركة عدد من فناني دار الأوبرا ونخبة من الفنانين المصريين.
 

وأوضح الوكيل في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن الدار ستحظى بدعم كبير يمكنها من الحفاظ على العاملين على الباب الرابع، إلى جانب زيادة المرتبات والأجور.
 

ووجه رئيس دار الأوبرا الشكر إلى كبار الفنانين الداعمين للدار بفنهم، والذين يهدون مشاركتهم إلى روح صديقهم الراحل الفنان هاني شاكر.وكان الدكتور رضا الوكيل أعلن اعتذاره عن الاستمرار في منصبه رئيسًا لدار الأوبرا المصرية، وذلك عقب حالة الجدل التي أثارتها تصريحاته الأخيرة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية.

وقال رضا الوكيل، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «قبل ما أترككم في سلام لتكملوا العادات والأساليب السابقة التي أتمنى ألا تعود، والتي بدأت خلال فترة قليلة بتعديلها لمصالحنا، وبالفعل نجحت في تغيير بعض السلوكيات والأفعال التي لم ولن أتقبل وجودها طوال فترة رئاستي لهذا الصرح الكبير، دار الأوبرا المصرية، بيتنا الثاني».

وأضاف: «أعتذر لكم، كنت أتمنى أن أكون معكم حتى انتهاء فترة تعييني، لأن لديّ المقدرة على التغيير، ولكني لن أقبل أن يتحكم أحد في اختياراتي لفنان مصري أقف معه لثقتي بموهبته الكبيرة وحب الجمهور المصري له».


 

دار الأوبرا دار الأوبرا المصرية رضا الوكيل

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