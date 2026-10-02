داعيًا إلى التدبر في حكمته.. خطيب المسجد النبوي: الله يبتلي العباد بالخير والشر

أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان المسلمين بتقوى الله فهي سبب تيسير الأمور وتكفير السيئات وتعظيم الأجر قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ).

وأضاف إمام وخطيب المسجد النبوي، خلال خطبة الجمعة اليوم، أن الله خلق الخلق بحكمته وأوجدهم بقدرته وأسبغ عليهم نعمه وتفرد بالخلق والأمر والتقدير والتدبير.

وذكر إمام وخطيب المسجد النبوي، أن الله تعالى قسم بين عباده الأرزاق وفاوت بينهم في الآجال وفاضل في الأحوال، فمن رضي بما قسمه الله اطمأن قلبه وسكنت نفسه ومن أطلق بصره إلى أيدي الآخرين استولى عليه السخط وأضناه الطمع وأصبح فقير القلب وإن كثر ماله.

وأوضح أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض وكتب الآجال والأرزاق فلا ينال إلا ما كتب له ولا يفوته ما قدره الله عليه، مشيرًا إلى أن على الإنسان الاطمئنان إلى تدبير الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة وعدم التعلق بما يكتب.

القناعة أعظم كنز يملكه الإنسان

وأكد إمام وخطيب المسجد النبوي، أن القناعة أعظم كنز يملكه الإنسان فهي الغنى الحقيقي الذي يحقق السعادة، وأن القناعة الرضا بما قسم الله وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس والاستغناء بالموجود وترك التشوف إلى المفقود في زمن كثرت فيه المغريات وتعاظمت فيه المنافسة على الدنيا.

ففي الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من يأخذ عني هؤلاء الكلماتِ، فيعمل بهن، أو يُعلِّم مَن يعمل بهن، قلت: أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي، فعدَّ خمسًا، فقال: اتَّقِ المحارم تكن أعبد الناس، وارضَ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحْسِنْ إلى جارك تكن مؤمنًا، وأحِبَّ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمًا، ولا تُكْثِرِ الضحك؛ فإن كثرة الضحك تُميت القلب).

وأكد أن الحاجة أكبر إلى قناعة تعيد إلى البيوت السكينة وإلى القلوب الرضا والطمأنينة، مبينًا أن القناعة لا تعني ترك العمل وترك السعي إلى الرزق ولا التخلي عن الطموح ولا الاستسلام للعجز أو الرضى بالتقصير بل هي تجمع السعي والرضا والأخذ بالأسباب والتوكل.

وفي الخطبة الثانية بيّن إمام وخطيب المسجد النبوي أن الله يبتلي عباده بالخير والشر فالفقير ممتحن بفقره والغني ممتحن بغناه قال جل من قائل (وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ).

وبيّن أن أهم ما يعين على القناعة هو التدبر في حكمة الله في تفاوت أرزاق الناس ومراتبهم حتى تحصل عمارة الأرض ويتبادل الناس المنافع والمصالح قال تعالى (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ).

وختم بالحث على الرفق بالضعفاء والمساكين والفقراء بصون النعم عن المباهاة والاستعراض والتصوير حتى لا تكون سببًا في كسر قلوبهم وإضعاف القناعة لديهم فإن من النعم ما يكون شكرها في سترها.