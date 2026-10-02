الأنبا رافائيل يلتقي خدام دميانة بالعدوية ويشاركهم اختيار أمناء قطاعات الخدمة

خصص نيافة الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس السابق، وقتًا للقاء خدام كنيسة الشهيدة دميانة بالعدوية، بحضور آباء الكنيسة، في لقاء اتسم بالمحبة والحوار والمشاركة.

وحضر اللقاء القس يونان عزيز، والقس أثناسيوس زكي، والقس مينا رمسيس، والقس أنجليوس بيباوي، والقس شنودة عزيز، والقس بيمن سمير، إلى جانب عدد كبير من خدام وخادمات الكنيسة.

وخلال اللقاء، تحدث نيافة الأنبا رافائيل مع الخدام عن أهمية الخدمة ودور كل شخص فيها، مؤكدًا أن الكنيسة تحتاج إلى الجميع، وأن لكل خادم موهبته ودوره الذي يمكن أن يقدمه لخدمة الكنيسة وأبنائها.

وأكد نيافته للخدام أن «الخدمة عايزة الجميع، والكنيسة محتاجة الكل»، مشجعا كل خادم على اختيار مجال الخدمة الذي يرغب فيه ويشعر أنه يستطيع أن يعطي فيه، بما يتيح الاستفادة من مواهب الجميع وتكامل الأدوار داخل الخدمة.

كما طرح نيافته على الخدام ترشيح أسماء أمناء قطاعات الخدمة، إلى جانب المهندس هدية دوس، أمين عام القطاع، وجاء كل من أسامة إبراهيم ومها كمال ضمن الأسماء التي حصلت على نسب ترشيح مرتفعة.

وشملت الترشيحات الخاصة بالأنشطة كلًا من ميشيل مختار وتريزا عياد، للمشاركة في مجالات من بينها الكشافة والحفلات.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من خدام الكنيسة، وسط اهتمام أبوي من نيافة الأنبا رافائيل بالاستماع إليهم وإشراكهم في اختيار مجالات الخدمة وأمنائها، بما يفتح المجال أمام كل خادم للمشاركة والعطاء بحسب موهبته ورغبته.