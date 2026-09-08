دير جديد يضاف إلى خريطة الرهبنة القبطية.. الأنبا رافائيل يتفقد أعمال الإنشاء بالمنيا

في خطوة جديدة تعكس امتداد الحياة الرهبانية القبطية، زار نيافة الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، اليوم، دير القديس الأنبا أرسانيوس الجاري إنشاؤه بمحافظة المنيا، وذلك برفقة الراهب القمص يواقيم البرموسي والراهب القمص أرسانيوس البرموسي.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة مراحل إنشاء الدير الجديد، والاطلاع على سير أعمال البناء والتجهيز، تمهيدًا لاستكمال مختلف مراحل المشروع خلال الفترة المقبلة.

ويحمل الدير اسم القديس الأنبا أرسانيوس، أحد الآباء الرهبان البارزين في التراث القبطي، ومن المنتظر أن يمثل الدير إضافة جديدة للحياة الروحية والرهبانية في محافظة المنيا، بما يتيح مساحة للصلاة والخلوة والتأمل.

وترتبط الأديرة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتاريخ طويل من الحياة الرهبانية التي نشأت في ربوع الصحراء المصرية، وأصبحت مراكز للصلاة والتكريس والخدمة الروحية، وامتدادًا لتراث الآباء الرهبان الذي امتد عبر القرون.

وجاءت زيارة نيافة الأنبا رافائيل للدير الجديد في أجواء تعكس الاهتمام بمتابعة أعمال الإنشاء والتجهيز، بالتزامن مع استمرار العمل في الموقع تمهيدًا لاكتمال الدير خلال المراحل المقبلة.

ويأتي إنشاء دير القديس الأنبا أرسانيوس بالمنيا كإضافة جديدة إلى خريطة الأديرة والأماكن الرهبانية في مصر، بما يحمله من دلالة على استمرار حضور الحياة الرهبانية القبطية وتجددها عبر الأجيال.