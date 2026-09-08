1171 قاضيًا.. مجلس الدولة يعتمد حركة القضاء الإداري 2027

انعقدت اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، وذلك بحضور المستشار سامي عبد الحميد - نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.

ووافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2026/2027 والتي تضمنت توزيع 1171 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وقد أُخذت بعين الاعتبار رغبات المستشارين، وذلك في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.

ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وأكد على أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولًا إلى العدالة الناجزة.

وفي ختام كلمته وجّه بضرورة توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال جاهزية جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدالة