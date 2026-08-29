مجلس الدولة: اخطرنا أمن القاهرة فور الاشتباه بجسم غريب.. وتبين عدم وجود مفرقعات

أكد مجلس الدولة أنه في بداية العمل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالرحاب صباح اليوم السبت، تم رصد جسم غريب -بالدور الأرضي.

وأشار المجلس إلى أنه على الفور تم إخطار الأجهزة المعنية بمديرية أمن القاهرة، وعمل كردون حول هذا الجسم، وبسرعة عاجلة وصل خبراء المفرقعات وتم الفحص الفني الدقيق لهذا الجسم وتبين أنه لا يحتوي على أي مواد خطرة أو مفرقعات.

وأوضح المجلس أنه عقب التأكد التام من سلامة المبنى وخلوه من أي شئ يهدد الأمن ، تم استئناف العمل بجميع دوائر المحاكم وسير العمل بها بانتظام وتقديم خدمات التقاضي للمواطنين.