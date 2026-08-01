رئيسا مجلس الدولة والتنظيم والإدارة يبحثان دعم الإصلاح الإداري

استقبل المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحضور المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس، بمقر مجلس الدولة في قصر الأميرة فوقية.

قدم المهندس حاتم نبيل التهنئة للمستشار محمود أبو الدهب بمناسبة توليه مهام منصبه رئيسًا لمجلس الدولة، مؤكدًا أن مجلس الدولة يمثل حصنًا للعدالة والمشروعية.

رحب المستشار محمود أبو الدهب برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، معربًا عن امتنانه وتقديره لهذه الزيارة والتهنئة، مؤكدًا حرص مجلس الدولة على تعزيز أوجه التعاون مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي يعد أحد أهم مؤسسات الدولة لما يمتلكه من خبرات كبيرة في مجال الإصلاح والتطوير الإداري.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به الجهاز في الارتقاء بجميع جوانب العمل الإداري وتطويرها على مستوى الإدارة الحكومية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة التي يمتلكها الجهاز في مجالات تحديث وتطوير نظم الإدارة الحديثة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها بكفاءة وفاعلية.

من جانبه، ثمن المهندس حاتم نبيل مستوى التعاون البناء والمستمر بين الجهاز ومجلس الدولة، مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية والفتاوى القانونية التي يصدرها مجلس الدولة بأقسامه المختلفة تمثل مرجعًا رئيسيًا يعتمد عليه الجهاز بشكل مباشر في صياغة التنظيم القانوني لخطط وبرامج الإصلاح الإداري.

وأضاف أن هذه المبادئ القانونية الراسخة تسهم في ضمان حوكمة وسلامة السياسات التي يعمل الجهاز على وضعها وتطبيقها بالتعاون والتنسيق مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة، بما يدعم خلق بيئة عمل إدارية متطورة ومنضبطة تتوافق مع صحيح القانون، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.