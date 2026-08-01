حفظ التحقيقات مع مؤلف مسلسل فخر الدلتا بتهمة التحرش بفتيات

قررت جهات التحقيق حفظ التحقيق مع مؤلف مسلسل فخر الدلتا بعد اتهامه بالتحرش لعدم الوصول التحريات إلى صحة الواقعة.

تقدمت محامية ببلاغ إلى إلى النائب العام تتهم فيه حسن علي مؤلف مسلسل فخر الدلتا بالتحرش بـ 4 فتيات، وجاء بالبلاغ أن المتهم اعتاد استخدام إيحاءات جنسية في حديثه مع الفتيات في منطقة جاردن سيتى، قبل أن تتطور الأمور إلى محاولات تحرش جسدي والتعدي عليهما بالضرب، إضافة إلى ارتكاب فعل فاضح ، لتأمر النيابة بضبط وإحضار المتهم.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم في منزله بمحافظة الجيزة تنفيذا لأمر ضبطه وإحضاره وتم عرضه على النيابة التي تباشر التحقيق معه وحجزه على ذمة التحريات، ليتم إخلاء سبيله عقب ذلك بضمان محل إقامته